Il settore droni è in crescita, eToro apre agli investitori

Piattaforma di investimento multi-asset, eToro da poco ha lanciato un portafoglio che permette ai clienti al dettaglio di investire nei droni e nel loro utilizzo.

Yoni Assia, CEO e cofondatore di eToro

Questo settore in veloce crescita ha già trovato soluzioni a diverse industrie ed è eccitante vedere come e dove questa tecnologia sarà utilizzata la prossima volta. Con il nostro Drones-portfolio per investitori al dettaglio, chi ci investirà potrà beneficiare di questi sviluppi tecnologici investendo nelle compagnie coinvolte nella costruzione dei droni. Stiamo dando ai nostri investitori la scelta Possono o investire in una particolare società guardando alla tecnologia dei droni, oppure possono utilizzare il Drone CopyPortfolio di eToro. Questo permette alle persone di diversificare il proprio rischio avendo investito su una moltitudine di società dell’industria della costruzione dei droni.

Originariamente sviluppati per l’uso nell’industria militare, sia le compagnie private che le persone stanno ora cercando sbocchi commerciali per impiegare la tecnologia dei droni. Dalla mappatura per immagini, alla consegna di beni o servizi. Il mercato dei droni varrà 100 miliardi dollari entro il 2020, grazie principalmente a impieghi nei settori commerciali e dei governi civili.

Il portfolio fornisce esposizione su 37 compagnie globali, comprese Aerovironment, Parrot SA Boeing, Amazon, Airbus Group e General Electric, ognuna come pesi uguali in ogni stock. Le compagnie sono selezionate cosicché il portfolio rifletta le operazioni e i servizi lungo la catena del valore, così come comprende una diversità di settori, in cui la tecnologia dei droni è impiegata.