Samsung Galaxy Note 10, mobilità elegante e performance al top

Samsung ha presentato la nuova linea di smartphone Galaxy Note10, che associa un design elegante e la nuova S Pen intelligente a prestazioni senza confronti.

Ispirato da una nuova generazione che passa senza interruzioni dal lavoro alla vita privata, Galaxy Note10 offre agli utenti la libertà di lavorare nel modo che desiderano e di mostrare il loro spirito creativo, in qualsiasi momento. Per anni, la serie Galaxy Note ha aiutato milioni di utenti fedeli in tutto il mondo a perseguire le proprie passioni e raggiungere i propri obiettivi e, con Galaxy Note10, Samsung consente agli utenti di dedicarsi ancora meglio a ciò che amano.

DJ Koh, Presidente e CEO della divisione IT & Mobile Communications di Samsung Electronics

Da sempre, Galaxy Note si è contraddistinto per le migliori tecnologie e le più potenti funzionalità. Galaxy Note10 rinnova questo impegno per i fan della serie Note, che utilizzano lo smartphone per portare la propria produttività e creatività ad un livello superiore, e che passano in un attimo e senza sforzi da un’idea all’azione. Ogni elemento di Galaxy Note10 è stato progettato per aiutare gli utenti ad ottenere il meglio. Che si tratti di completare un importante progetto di lavoro, girare e modificare un video o divertirsi con il proprio gioco mobile preferito, Galaxy Note10 aiuta a farlo meglio e più velocemente.

Gli utenti Galaxy Note riconoscono il valore del design sofisticato – non solo in termini estetici, ma soprattutto per l’esperienza che offre. Ogni elemento di Galaxy Note10 è stato concepito per essere elegante, sottile e senza distrazioni, in modo che gli utenti possano dedicare la loro completa attenzione a idee, progetti e contenuti importanti.

- Doppio formato: per la prima volta in assoluto, Galaxy Note10 è disponibile in due dimensioni, in modo che i consumatori possano trovare il Note più adatto alle loro esigenze. Galaxy Note10 amplia la gamma Note anche agli utenti che desiderano la potenza della S Pen e la massima produttività in un form factor ridotto, inserendo il Cinema Infinity Display da 6,3 pollici all’interno del Note più compatto di sempre. Il Galaxy Note10+ presenta, invece, lo schermo Note più grande di sempre con un Cinema Infinity Display da 6,8 pollici su un dispositivo comodo da tenere e facile da usare.

- Design edge-to-edge: Il Cinema Infinity Display edge-to-edge di Galaxy Note10 è praticamente privo di cornici, e lo spazio all’interno del display riservato alla fotocamera anteriore è ridotto e centrato per ottenere un design pulito ed equilibrato. L’Infinity-O Display di Galaxy Note10 elimina ogni tipo di distrazione per farti vivere i tuoi contenuti in un modo del tutto nuovo.

- Il display con la qualità migliore: Galaxy Note10 è dotato del pluripremiato display Dynamic AMOLED. Grazie alla certificazione HDR10+ e al Dynamic Tone Mapping, le foto e i video sono più luminosi rispetto ai precedenti dispositivi Note e presentano una gamma cromatica più ampia per farti apprezzare ogni minimo dettaglio. UL ha verificato l'uniformità di colore e la luminosità del display di Galaxy Note10 al 98%. L’innovativo schermo di Galaxy Note10 riduce la luce blu dannosa per gli occhi senza influire sulla qualità del colore per assicurare una visione confortevole.

- Dalla scrittura a mano al testo digitalizzato: Galaxy Note10 introduce nuove funzionalità che migliorano ancora di più l’esperienza di scrittura. Ora gli utenti possono appuntare le note, convertire istantaneamente la scrittura a mano in testo digitale su Samsung Notes ed esportare il file in una serie di formati differenti, incluso Microsoft Word. È possibile, inoltre, personalizzare le note diminuendo o ingrandendo le dimensioni del testo, o modificandone il colore. In pochi tocchi si può, ad esempio, formattare e condividere i report delle riunioni o trasformare rapidamente idee e ispirazioni del momento in documenti da poter modificare successivamente.

- Evoluzione della S Pen: la nuova S Pen intelligente di Galaxy Note10 è dotata di nuove funzionalità, le Air Actions, che permettono di controllare lo smartphone con semplici ed intuitive gesture, senza toccare il display. Aprendo l’SDK di Air Actions a terze parti, gli sviluppatori possono creare controlli personalizzati che offrono agli utenti la possibilità di giocare o utilizzare le loro applicazioni preferite utilizzando le gesture.

- Samsung DeX per PC : Con Galaxy Note10 è ancora più facile utilizzare lo smartphone come un PC. Con un semplice cavo USB è possibile attivare la modalità Samsung Dex sul computer per poter trasferire comodamente i file da un dispositivo all’altro. Gli utenti possono utilizzare le loro app mobile preferite con un mouse e una tastiera, mantenendo i dati al sicuro sul proprio smartphone grazie a Samsung Knox.

- Collegamento a Windows: Galaxy Note10 integra il collegamento a Windows direttamente nel pannello rapido. Con un semplice click, gli utenti possono connettersi al proprio PC Windows 10 per controllare le notifiche, inviare e ricevere messaggi e rivedere le foto recenti.

- Tecnologia video premium: Galaxy Note10 consente agli utenti di realizzare video professionali senza dover portare con sé ulteriori strumenti. La funzione Video Fuoco Live permette di regolare la profondità di campo in modo da poter sfocare lo sfondo e mettere a fuoco il soggetto. La funzione Audio Zoom amplifica l'audio all’interno del video, allontanando il rumore di fondo per aiutare a concentrarsi sui suoni desiderati. La funzione Super Stabilizzatore assicura una stabilizzazione ottimale delle riprese video per immagini perfettamente stabili, come se stessi utilizzando una action camera.

- Editing video semplice e veloce: una volta registrato il video, gli utenti di Galaxy Note10 lo possono modificare istantaneamente dal proprio smartphone mentre sono in movimento. Video editor può essere utilizzato con la S Pen, quindi, invece di dover toccare per selezionare o modificare una clip, gli utenti possono scegliere il momento esatto che vogliono tagliare. Per i creatori di contenuti che necessitano di un controllo maggiore sul proprio filmato, Adobe Rush su Galaxy Note10 offre una sofisticata suite di strumenti di editing, ora ancora più precisi grazie alla S Pen.

- Registrazione Schermo: per i gamer che desiderano aggiungere un tocco di personalità ai propri streaming o i vlogger che vogliono migliorare i propri tutorial, Galaxy Note10 introduce la nuova funzione Registrazione Schermo. Grazie a questa funzionalità è possibile registrare facilmente ciò che è visibile sullo schermo, utilizzare contemporaneamente la fotocamera frontale per condividere le proprie reazioni e sfruttare la S Pen per prendere note in modo da realizzare video più divertenti e coinvolgenti.

- AR Doodle e Scanner 3D: Galaxy Note10 integra nella fotocamera le avanzate funzionalità AR e 3D. Insieme alla fotocamera Ultra-grandangolare, si tramuta in un mezzo completamente nuovo per i creatori di contenuti. Con AR Doodle, è possibile utilizzare la S Pen per personalizzare le foto con disegni dinamici, effetti e animazioni che seguono l'immagine. E attraverso 3D Scanner , una novità assoluta per Note, la fotocamera di profondità 3D ToF di Galaxy Note10+ può eseguire la scansione di un oggetto e trasformarlo istantaneamente in un rendering 3D mobile.