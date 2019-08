Performance elevate con SSD NVMe PCIe A2000 di Kingston

Kingston Digital Europe ha lanciato SSD NVMe PCIe A2000 per Ultrabook e PC con fattore di forma ridotto, performance di alto livello e tempi di caricamento più rapidi. Caratterizzato da un compatto formato a lato singolo di tipo M.2, questo drive è una soluzione entry-level di prossima generazione, un SSD consumer NVMe PCIe che utilizza la tecnologia NAND 3D con tempi di caricamento più rapidi, a fronte di consumi energetici e valori termici inferiori.

Tony Hollingsbee, SSD Business Manager di Kingston Technology Europe

Kingston è orgogliosa di rendere disponibile il suo SSD entry-level NVMe PCIe di prossima generazione. Con un design a lato singolo di tipo M.2, A2000 lavora al massimo delle sue potenzialità se installato in un Ultrabook o in un altro sistema con fattore di forma ridotto, rendendolo l'unità perfetta per coloro che desiderano effettuare l’upgrade del proprio Pc. Inoltre, con l'unità auto-crittografata, gli utenti hanno la garanzia che i loro dati sono protetti e sicuri se usati con la giusta soluzione di gestione TCG Opal 2.0.

Soluzione di storage perfetta per chi desidera effettuare l’upgrade del proprio Ultrabook o Pc, disponibile in capacità da 250GB, 500GB e 1TB2 e coperta da una garanzia di 5 anni, A2000 è un drive dal costo contenuto con valori in lettura/scrittura fino a 2.200/2.000MB/s, che offre prestazioni triple rispetto agli SSD SATA tradizionali.

L’SSD A2000 è progettato per un’utenza entry level e per gli assemblatori di sistemi indipendenti in cerca di reattività e di tempi di caricamento ultrarapidi. A2000 è un drive con funzioni di crittografia automatica che supporta la protezione dei dati end-to-end mediante tecnologia crittografica hardware XTS-AES a 256-bit, consentendo l’uso di software di produttori terzi con le soluzioni di gestione della sicurezza TCG Opal 2, come Symantec, McAfeeTM, WinMagic e altre.

L’unità A2000 dispone anche di supporto integrato per le funzionalità eDrive, una specifica di sicurezza dello storage per BitLocker.