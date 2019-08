L’assistenza per gli smartphone Samsung non va mai in vacanza

Samsung non lascia mai soli i suoi clienti, neanche durante l’estate, e ha proposto il servizio Smart Repair: assistenza e riparazione smartphone anche in vacanza. Grazie a Smart Repair, il servizio che include la riparazione degli smartphone della famiglia Galaxy in caso di danni non coperti da garanzia (in particolare quelli relativi allo schermo, al vetro posteriore o a entrambi), Samsung non abbandona mai i suoi clienti e, anzi, continua a prendersene cura in ogni parte d’Italia in cui si trovino per trascorrere le vacanze estive. Il servizio, infatti, comprende il ritiro e la riconsegna dello smartphone ovunque: il dispositivo riparato verrà consegnato comodamente e senza impegno sia che ci si trovi nella spiaggia italiana più isolata o in un remoto luogo di montagna.

I vantaggi di Samsung Smart Repair sono molteplici: efficacia, i danni non coperti dalla garanzia, come la rottura dello schermo o del vetro posteriore, possono essere riparati in maniera risolutiva, grazie a tecnici specializzati che utilizzano esclusivamente ricambi originali Samsung; velocità, attraverso il sito web dedicato dove è possibile avviare la procedura di richiesta di riparazione; comodità, tramite il ritiro e la riconsegna in tutta Italia dello smartphone, e convenienza, nel caso venga richiesta la sostituzione dello schermo rotto, è previsto anche il cambio gratuito della batteria.

L’obiettivo di Samsung è di prendersi cura dei suoi clienti e dei loro prodotti con un’esperienza post vendita sempre più capillare, rapida ed efficiente.

Smart Repair è acquistabile on line sul sito Samsung. Per poter avvalersi del servizio è sufficiente accedere al sito web dei servizi Samsung, selezionare il proprio modello di smartphone Galaxy, indicare la tipologia di danno e acquistare il pacchetto di riparazione appropriato grazie al configuratore automatico: il corriere si presenterà all’indirizzo indicato per ritirare comodamente il dispositivo e, dopo la riparazione effettuata presso un centro assistenza autorizzato Samsung, riconsegnerà lo smartphone nuovamente funzionante. Qualora venga richiesta la sostituzione dello schermo rotto, è previsto un servizio in più: il cambio gratuito della batteria.