Samsung Galaxy Book S, CPU Qualcomm e connettività Gbit LTE

Samsung ha presentato oggi Galaxy Book S, un dispositivo di mobile computing progettato per gli utenti che desiderano prestazioni elevate.

Con Galaxy Book S, Samsung dà il via a una nuova era per il mobile computing, con un dispositivo che unisce la mobilità e la connettività di uno smartphone alla produttività di un PC. Questo nuovo dispositivo, basato su Windows 10 e l’innovativo processore Qualcomm Snapdragon 8cx, offre connettività Gigabit LTE, funzionalità Instant-on e un design premium.

DJ Koh, Presidente e CEO della divisione IT & Mobile Communications di Samsung Electronics

In Samsung crediamo che la vera innovazione sia possibile solo attraverso un approccio aperto e collaborativo, nel quale i partner sono allineati e motivati ad abbattere le barriere e ridefinire l’esperienza del mobile computing. Galaxy Book S combina le migliori caratteristiche di mobilità che Samsung ha da offrire con le principali soluzioni per la produttività di Microsoft e l’esperienza in termini di prestazioni di Qualcomm Technologies, per garantire la migliore esperienza di produttività attualmente disponibile in un dispositivo mobile.

Creato per trasformare il modo di utilizzare il PC, Galaxy Book S è sempre connesso e sempre pronto all’uso: il futuro della produttività mobile. La connettività Gigabit LTE ultra-veloce consente una connessione al cloud praticamente costante, fornendo un accesso ad alta velocità ad applicazioni e contenuti senza dover fare affidamento al Wi-Fi. I tempi di attesa in fase di avvio sono un ricordo del passato: Galaxy Book S offre funzionalità touch-to-wake per un accesso immediato. Come in uno smartphone, tutto ciò di cui hai bisogno, è subito disponibile con un semplice tocco.

Galaxy Book S è stato attentamente progettato per offrire alte prestazioni in un design leggero e robusto. Pensato per distinguersi con il suo caratteristico pannello curvo, il design portatile e ultra-sottile del dispositivo consente di sfruttare appieno la sua connettività sempre attiva. Con un peso di soli 0,96 kg, Galaxy Book S può essere portato sempre con sé, in modo semplice e pratico, senza l’ingombro di un computer portatile full-size.

Costruito con una scocca in alluminio anodizzato di alta qualità, con un display da 13,3 pollici multi-touch a 10 punti, che consente di scorrere, zoomare e controllare il dispositivo con il semplice tocco di un dito.

Creato per chi è sempre in movimento Galaxy Book S offre prestazioni senza compromessi, alimentate dallo Snapdragon 8cx, il primo processore per PC al mondo a 7 nanometri creato da Qualcomm Technologies per il mobile computing. Snapdragon 8cx eleva Galaxy Book S al di sopra di Galaxy Book 2 (non disponibile in Europa), con prestazioni della CPU superiori del 40%, elaborazione grafica migliorata dell’80% e una maggiore larghezza di banda della memoria. Snapdragon 8cx, appositamente progettato per non necessitare l’utilizzo di una ventola, assicura inoltre che il laptop rimanga sempre fresco, qualunque attività venga eseguita.

È possibile liberarsi del cavo di ricarica grazie alla batteria di lunga durata di Galaxy Book S, in grado di supportare fino a 23 ore di riproduzione video con una sola carica. Per rendere il dispositivo quanto più efficiente possibile, Galaxy Book S ottimizza le prestazioni a seconda dell’attività eseguita, in modo da utilizzare meno energia e risparmiare tempo per creare, guardare contenuti in streaming, giocare e lavorare. Galaxy Book S offre anche fino a 1 TB di spazio di archiviazione espandibile tramite slot microSD.