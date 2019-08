Redmi Note 7 di Xiaomi, ora nella tonalità bianco lunare

Arriva a breve anche in Italia la quarta variante cromatica di Redmi Note 7. Xiaomi ha voluto proporre il suo smartphone di punta nella colorazione Moonlight White. Presentato in Italia lo scorso marzo, Redmi Note 7, uno smartphone che rappresenta la perfetta combinazione tra design, hardware e prezzo, sta riscuotendo un enorme successo di vendita e di gradimento tanto che su Amazon Italia occupa le prime due posizioni dei Best Seller nel settore Cellulari e Smartphone.

Attualmente disponibile nelle varianti Space Black, Neptune Blue e Nebula Red, la nuova colorazione sarà disponibile a partire dalle prossime settimane su mi.com, presso i Mi Store autorizzati e nelle principali catene di elettronica.

Il successo di Redmi Note 7, dimostrato anche a livello globale dalle 15 milioni di unità vendute in pochi mesi, ha portato l’azienda a continuare a investire su questo modello, proponendo ora ai propri fan e appassionati di tecnologia una scelta più ampia di colorazioni per rispecchiare così ogni stile. Gli smartphone Xiaomi sono progettati per durare a lungo nel tempo e l’azienda si impegna costantemente a investire sui propri dispositivi per rendere disponibile la migliore tecnologia a tutti.

La dotazione hardware di Redmi Note 7 comprende: display LCD a goccia da 6,3” FHD+ con rapporto 19,5:9, SoC Qualcomm Snapdragon 660 AIE, dual camera posteriore AI da 48MP+5MP, fotocamera anteriore da 13MP, batteria da 4.000 mAh. Redmi Note 7 è interamente rivestito da Corning Gorilla Glass 5 ed è dotato di porta Type-C, jack per le cuffie.