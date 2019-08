Intel svela i notebook verificati con il logo Project Athena

Intel ha annunciato che i suoi notebook verificati con “Project Athena” saranno contrassegnati dall’identificativo grafico “Engineered for Mobile Performance”. I produttori e i rivenditori di Pc potranno così utilizzare l'identificativo nelle attività promozionali e negli ambienti di vendita al dettaglio sia tradizionali che online. Un modo per portare l’attenzione dei consumatori verso quei notebook che soddisfano gli elevati standard delle specifiche del programma “Project Athena” e i “Key Experience Indicator”.

Josh Newman, Vice President di Intel e General Manager dei Pc Innovation Segments, Client Computing Group

Con Project Athena stiamo cambiando radicalmente il nostro approccio all'innovazione: definiamo il programma e le sue metodologie in base al modo in cui le persone utilizzano i loro dispositivi ogni giorno. Persone in continuo movimento ed esigenti si affidano sempre più ai propri notebook in ogni momento della giornata: per progetti di lavoro, in casa, e per passione. ‘Engineered for Mobile Performance’ si riferisce all'esperienza di alta qualità che i consumatori possono aspettarsi da questi notebook grazie alla progettazione ingegneristica congiunta da parte di Intel e dei suoi partner.

Da agosto 2019 dunque il nuovo identificativo è presente, per la prima volta, sul nuovo 2 in 1 Dell XPS 13, tra i primi sistemi verificati in base a Project Athena già disponibile per l’acquisto negli stati Uniti sul sito Dell.com. Prossimamente l'identificativo sarà presente anche nelle attività di marketing relative ai notebook HP EliteBook x360 1040 e HP EliteBook x360 830, entrambi già disponibili e parte dei primi notebook verificati nell'ambito del programma. In concomitanza con le festività natalizie sono inoltre previsti altri notebook prodotti da Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo e Samsung.

Cos’è Project Athena e come funziona

Project Athena è un programma di innovazione creato da Intel per rendere disponibile una nuova categoria di notebook avanzati che aiutano le persone a concentrarsi sulle proprie attività, ad essere sempre pronti e ad adattarsi ai diversi ruoli che svolgono durante la giornata. Con il supporto di oltre 100 partner dell'ecosistema, l'impegno a lungo termine di Intel in Project Athena include la ricerca costante per definire nuovi obiettivi esperienziali e specifiche di prodotto, supporto di co-engineering, nuovi percorsi di innovazione e attività di marketing congiunte.

Attraverso la collaborazione nell'ecosistema, questo programma guiderà l'innovazione dell’intera piattaforma PC per creare esperienze migliori con i notebook e aiutare le persone a svolgere le attività che gli interessano di più.

Le ricerche suggeriscono che i consumatori spesso fanno affidamento su indicazioni grafiche e sull’esposizione dei prodotti in negozio per la decisione di quale prodotto acquistare. Una serie di test relativi all’identificativo grafico e al relativo messaggio hanno mostrato che ha attirato l’attenzione dei clienti nei punti vendita e online, e ha indicato che i notebook sono stati realizzati grazie a collaborazioni ingegneristiche sviluppate appositamente per l’uso del Pc in mobilità.

In questo primo anno del programma, l'identificativo “Engineered for Mobile Performance” indica che il notebook è stato progettato in collaborazione con Intel per soddisfare gli indicatori chiave di prestazioni definiti dal programma. I notebook contrassegnati con questo identificativo grafico hanno superato il processo di verifica, un processo solido e iterativo guidato dagli ingegneri di Intel che include il rispetto delle specifiche della piattaforma e degli obiettivi KEI relativamente a sei aree di innovazione: azione istantanea, prestazioni e reattività, intelligenza, durata della batteria, connettività e design.

L'identificativo può essere utilizzato da produttori di Pc, rivenditori e altre pagine online con dettagli di prodotti, nonché su dispositivi espositivi nei punti vendita, dimostrazioni e packaging. Per i sistemi applicabili basati su processori Intel Core di decima generazione, la designazione verrà utilizzata unitamente ai badge dei processori Intel Core di decima generazione.