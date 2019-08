PearlMountain FlexClip, montaggio video facile per tutti

In molti casi, anche per esigenze professionali, può essere determinante realizzare video d’effetto in tempi rapidi; una soluzione arriva da PearlMountain FlexClip.

Stiamo parlando di uno strumento per generare e personalizzare video ad elevato impatto, un tool online messo a punto per facilitare la produzione di sequenze che possano essere inserite sul proprio sito web e all’interno del materiale promozionale o di presentazione della propria attività.

Risorse, strumenti e timeline semplificati sono tutti facilmente raggiungibili direttamente online, per una esperienza d’uso soddisfacente anche per l’utenza con poca esperienza. La progettazione del video avviene passo passo, grazie a pratici componenti che supportano le funzioni drag’n’drop.

L’aggiunta di tracce audio, voice-over, titolazioni e loghi permette di personalizzare a piacimento la sequenza video catturata.

Lo storyboard vanta una facile navigazione e permette di beneficiare di una visione d’insieme dei singoli elementi montati sequenzialmente, come foto, video e titoli.

Per garantire un’esperienza d’uso sempre al passo coi tempi, FlexClip ha offre l’integrazione della propria piattaforma con i fornitori di supporti stock Unsplash e Storyblocks. Questo permette di accedere a milioni di foto, video e tracce audio direttamente da FlexClip. Si tratta di un consistente risparmiando di tempo e fatica, nonché di un oggettivo vantaggio competitivo durante la progettazione e produzione di un videoclip.

Lin Xiao, fondatore e CEO di PearlMountain

I video stanno diventando una delle forme di comunicazione in più rapida crescita e più richieste. Per molti, il problema principale è legato alla produzione di contenuti, un processo non facile e non sempre economico. Questo è un problema che ci siamo prefissati di risolvere con la nostra versione di FlexClip, uno strumento completamente nuovo e costruito pensando alla semplicità d’uso. Il pacchetto soddisfa la domanda sempre crescente che le persone hanno di creare video di qualità a costi contenuti.

Per chi si avvicina per la prima volta, FlexClip è pronto per l’uso senza costi di accesso, anche se con limitazioni importanti (video sino a 480p, fino a un massimo di 12 progetti realizzabili e lunghezza dei video sino a 1 minuto). Con un costo annuale contenuto (59,88 USD per anno) è pero possibile beneficiare di una soluzione capace di elaborare video a 720p e gestire clip sino a 3 minuti. La release top di gamma ha un prezzo di listino di 95,88 USD all’anno e può elaborare stream Full HD sino a 5 minuti, il tutto senza limitazioni grafiche e l’accesso alle librerie dei dati senza vincoli.