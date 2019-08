CPU Intel “Comet Lake”, mobilità all’ennesima potenza

Intel ha svelato otto nuovi modelli di processore Intel Core di decima generazione messi a punto per accelerare le produttività sui moderni notebook.

I nuovi processori per PC portatili (nome in codice “Comet Lake”) sono stati realizzati appositamente per fornire maggiore produttività e prestazioni scalabili per carichi di lavoro impegnativi in multithreading, consentendo ugualmente la progettazione di notebook sottili e leggeri e 2 in 1 senza compromettere la durata della batteria3. Questi processori sono potenti strumenti di elaborazione in grado di offrire vantaggi prestazionali a doppia cifra rispetto alla generazione precedente.

La linea di prodotti include anche il primo processore Intel a 6 core di serie U, frequenze delle CPU superiori, interfacce di memoria più veloci, una connettività che definisce il nuovo standard di settore con Intel Wi-Fi 6 (Gig+) e una maggiore scalabilità di Thunderbolt 3. Durante la stagione delle festività natalizia arriveranno sugli scaffali dei negozi oltre 90 modelli di notebook basati sulla famiglia di processori Intel Core di decima generazione.

Facendo leva sul portafoglio di tecnologie e proprietà intellettuale di prim’ordine di Intel, la famiglia di processori Intel Core di decima generazione offre una gamma di piattaforme ottimizzate secondo i carichi di lavoro per soddisfare le varie esigenze di elaborazioni ed esperienze. I nuovi processori Intel Core di decima generazione beneficiano dei miglioramenti delle ottimizzazioni intra-nodo della tecnologia di processo Intel a 14 nm altamente ottimizzata, che consente vantaggi prestazionali complessivi fino al 16% e oltre il 41% in più di produttività e multitasking con Microsoft Office 365 rispetto alla generazione precedente, il tutto senza compromettere la durata della batteria. Inoltre, questi processori integrano la migliore connettività wireless grazie a Intel Wi-Fi 6 (Gig+) e supportano Thunderbolt 3, la porta più veloce e versatile oggi disponibile.

All'inizio di questo mese, Intel ha lanciato i primi prodotti della famiglia di processori Intel Core di decima generazione, sviluppati con tecnologia di processo a 10 nm e volti ad offrire intelligenza artificiale ad elevate prestazioni su larga scala nei PC, un grande passo avanti nelle prestazioni grafiche e la migliore connettività della categoria. I nuovi processori presentati oggi sono dotati della medesima connettività leader di settore della piattaforma, ampliando la famiglia con processori che aumentano prestazioni e frequenze per gestire le moderne esigenze della produttività.

I nuovi processori Intel Core di decima generazione spaziano da modelli Intel Core i3 a Intel Core i7 e sono caratterizzati da:

• Fino a 6 core e 12 thread;

• Fino a 4,9 GHz di frequenza Turbo massima;

• Fino a 12 MB di Intel Smart Cache;

• Configurabili fino a 25 W per le massime prestazioni (serie U);

• Configurabili fino a 4,5 W per design a 4 core privi di ventola (serie Y);

• Fino a 1,15 GHz di frequenza grafica;

• Velocità di memoria LPDDR4x, LPDDR3, DDR4 incrementata fino a 2666 MT/s.

Gli utenti possono aspettarsi la stessa connettività straordinaria nell'intera famiglia di processori Intel Core di decima generazione. La tecnologia Intel Wi-Fi 6 (Gig+) integrata offre una maggiore sicurezza WPA3 per livelli superiori di tranquillità ed è quasi 3 volte più veloce per consentire download rapidi di file e prestazioni più reattive in tutte le stanze di casa. I sistemi dotati di questi processori sono anche in grado di supportare un controller Thunderbolt 3 che consente fino a quattro porte Thunderbolt 3, ciascuna in grado di fornire alimentazione, velocità di download di 40 Gb/s e di collegare migliaia di dock, schermi e periferiche disponibili sul mercato, il tutto con un unico cavo.

Infine, i nuovi processori incrementano il numero di design ottimizzati con tecnologia Intel Adaptix, supportando Modern Standby per un riavvio più rapido e rendendo possibili molteplici servizi di assistenti vocali integrati nei PC. Nell’ambito della tecnologia Intel Adaptix, la tecnologia Intel Dynamic Tuning consente ai partner OEM di ottimizzare i sistemi basati su processori Intel Core di decima generazione per ottenere prestazioni ancora superiori, che vanno dall'8% al 12% in più in un sistema tipico.

I notebook e i 2 in 1 potenziati dai nuovi processori Intel Core di decima generazione saranno disponibili presso i produttori di PC per la stagione natalizia. Alcuni sistemi dei produttori di PC basati su processori Intel Core di decima generazione sono già in fase di verifica in base al programma di innovazione Intel con nome in codice “Project Athena”.