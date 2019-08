Tre fotocamere, ampio display e AI: arriva motorola one action

In arrivo motorola one action che offre ai clienti la prima action camera ultra-grandangolare del settore che permette, grazie anche all’AI, di creare video inediti. È disponibile, finalmente, una fotocamera pensata per le persone sempre in movimento. La configurazione a tre fotocamere di motorola one action include la prima action camera1 ultra-grandangolare da 117° del settore che consente di registrare video emozionanti, con scene quattro volte più ampie nell’inquadratura. Sfruttando l'intelligenza artificiale (AI), è possibile visualizzare i contenuti su un display CinemaVision formato 21:9, integrato in un telefono dal design elegante ed estremamente comodo da utilizzare con una mano sola.sma

Tre fotocamere. Azione senza fine

Grazie a una combinazione unica di innovazione hardware e software, è possibile realizzare video straordinari ultra-grandangolari mantenendo il telefono in verticale, posizione più naturale. Con la riproduzione orizzontale, si rivivono a tutto schermo i contenuti ricchi di azione. Lo stabilizzatore ottico riduce l'effetto mosso, migliorando la qualità dei video, e la tecnologia Quad Pixel da 2,0 µm offre una sensibilità alla luce quattro volte maggiore per ottenere video più nitidi in qualsiasi condizione di illuminazione.

La fotocamera principale da 12 MP è dotata di autofocus a rilevamento di fase (PDAF) per mettere a fuoco il soggetto in un batter d'occhio. I pixel da 1,25 µm e l’apertura f/1,8 aiutano a catturare una maggiore quantità di luce per foto più luminose. Inoltre, la fotocamera con sensore di profondità di 5 MP rende più semplice aggiungere un effetto di sfocatura naturale alla foto e consente di regolare dopo lo scatto l'intensità o l'area di messa a fuoco, così da ottenere ritratti perfetti. Lo smartphone ha anche funzioni AI come l'ottimizzazione dello scatto, la composizione intelligente e l'acquisizione automatica del sorriso4, che consentono di realizzare riprese professionali in totale semplicità.

Visione cinematografica a portata di mano

Gira un video, mettiti comodo e goditi lo spettacolo. Con il display CinemaVision Full HD+ 6,3" (21:9) è possibile visualizzare i contenuti su uno schermo molto ampio che si estende da un bordo all'altro. Anche i film possono essere visualizzati nel loro formato originale, come meritano. Con i 21:9 di motorola one action si può scorrere meno e vedere di più, continuando a utilizzare il telefono con una mano sola.

Intelligente in tutto

motorola one action è dotato di fotocamere con funzionalità avanzate grazie alle elevate capacità messe a disposizione dall’intelligenza artificiale del processore octa-core. Anche l’archiviazione delle foto non è più un problema: con 128 GB sul telefono e la possibilità di aggiungere 512 GB con una scheda microSD, si ha a disposizione tutto lo spazio che serve per conservare le foto dei momenti più importanti.6 motorola one action utilizza la specifica Universal Flash Storage (UFS) così da contare su prestazioni strabilianti. UFS, infatti, aggiunge potenza al device con operazioni ultraveloci e funzionalità multitasking.

Carica per un’intera giornata

La batteria da 3500 mAh ha una durata pari a un’intera giornata con una singola ricarica. È possibile guardare 11 ore di film durante un lungo viaggio in aereo, ascoltare le playlist preferite per 47 ore o avere a disposizione un tempo di standby pari a sei giorni e mezzo.

Utili innovazioni da Google

Che si voglia utilizzare Google Assistant per organizzare le attività personali o l’app Digital Wellbeing, grazie alle innovazioni di Google questo è possibile anche su smartphone.

motorola one action include le Moto Experience, comprese le Moto Action che semplificano le interazioni quotidiane. Bastano due movimenti del polso verso il basso per accendere la torcia ed è possibile navigare utilizzando il tasto One Button Nav, recentemente riprogettato. Moto Display fornisce, poi, una rapida anteprima di notifiche e aggiornamenti senza la necessità di sbloccare il telefono.