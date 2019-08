Western Digital svela nuove soluzioni per lo storage veloce

Da Western Digital in arrivo una nuova gamma di prodotti WD_Black che offre nuove soluzioni Hard Disk Drive (HDD) e Solid-State Drive (SSD) per il settore gaming. Infatti la nuova gamma di prodotti WD_Black è rivolta al mondo dei gamer che spesso si trovano nella condizione di dover scegliere quale gioco, magari tra i loro favoriti, sacrificare quando raggiungono il limite massimo di capacità per lo storage nella loro console di gioco. Queste soluzioni includono una USB SuperSpeed (20 Gb/s), prima in assoluto nel settore, una porta USB 3.2 gen 2x2 per unità di gaming.

Esperienza di utilizzo

I giochi presenti oggi sul mercato utilizzano le più recenti tecnologie nella grafica, sfruttando ambienti immersivi come la realtà virtuale e aumentata. Queste moderne applicazioni richiedono performance e dimensioni dei file più elevate, con alcuni giochi che si avvicinano o superano le dimensioni di 100GB. Questo rappresenta una sfida per i gamer che non vogliono sacrificare i loro giochi favoriti mentre provano gli ultimi titoli usciti sul mercato.

Basandosi sulle prestazioni ad alto livello del SSD WD_Black SN750 NVMe attualmente sul mercato, le cinque nuove soluzioni sono state progettate appositamente per fornire una soluzione a queste sfide legate ai limiti nello storage e sono tutte basate sulla riconosciuta qualità e affidabilità di Western Digital.

Collaborando con Microsoft, alcune delle nuove soluzioni offrono fino a tre mesi di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate che consente ai giocatori l'accesso a una raccolta selezionata con più di 100 fantastici giochi per console e PC, oltre a offrire tutti i vantaggi di Xbox Live Gold.

Susan Park, Senior Director of Product Management, Content Solutions di Western Digital

Ascoltiamo costantemente il mondo dei gamer e sappiamo come le limitazioni di prestazioni e capacità dei loro sistemi rappresentino per loro una sfida in termini di qualità delle loro esperienze di gioco. Intendiamo contribuire a creare ulteriore spazio per le ultime uscite, indipendentemente dal fatto che un giocatore stia giocando da anni o stia solo iniziando e stia cercando un vantaggio competitivo ad alte prestazioni. Con la nuova gamma di soluzioni WD_Black, chiunque, dal giocatore occasionale a quello più tenace, ha la possibilità di conservare una varietà di giochi, in un posto accessibile.

I nuovi prodotti della gamma WD_BLACK dedicati al gaming sono:

WD_Black P10 Game Drive:

- HDD fino a 5 TB – può memorizzare fino a 125 giochi;

- Fattore di forma portatile con porta USB 3.2 Gen 1;

- Alte prestazioni per ottimizzare l’esperienza di gioco con console o PC;

- Garanzia limitata di tre anni.

WD_Black P50 Game Drive:

- SSD dotato di una porta USB 3.2 gen 2x2 prima in assoluto su un game drive, con velocità fino a 1980MB/s;

- Fino a 2 TB di spazio di archiviazione aggiuntivo per conservare tutti i giochi e salvarne di nuovi;

- Garanzia limitata di cinque anni.

WD_Black D10 Game Drive:

- HDD fornito con una capacità fino a 8TB2 – può memorizzare fino a 200 giochi;

- Velocità fino a 250 MB/s e con unità da 7200 RPM con tecnologia di raffreddamento attivo;

- Garanzia limitata di tre anni.

WD_Black D10 Game Drive per Xbox One:

- HDD fornito con un massimo di 12TB2 per salvare e arricchire la raccolta di giochi Xbox One – può contenere fino a 300 giochi;

- Compreso nell’acquisto un abbonamento di tre mesi a Xbox Game Pass Ultimate;

- Velocità fino a 250 MB/s e con unità 7200 RPM con tecnologia di raffreddamento attivo;

- Garanzia limitata di tre anni.

WD_Black P10 Game Drive per Xbox One:

- HDD fino a 5 TB – può memorizzare fino a 125 giochi;

- Abbonamento di due mesi a Xbox Game Pass Ultimate compreso nell’acquisto, che consente di accedere a più di 100 titoli di giochi per Xbox One e PC, oltre che Xbox -Gold Live;

- Prestazioni elevate per ottimizzare l’esperienza di gioco Xbox One;

- Garanzia limitata di tre anni.