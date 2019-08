WD SanDisk iXpand Wireless Charger per iPhone e Android

Western Digital lancia l’innovativo iXpand Wireless Charger, prima soluzione per ricaricare e fare backup simultanei di iPhone e smartphone Android compatibili. Il lancio risponde alla richiesta dei tanti utenti italiani che, possedendo uno smartphone, ritengono che il backup del proprio dispositivo sia importante, ma lo vorrebbero più semplice e rapido.

Secondo una ricerca online condotta in Italia da Western Digital, il 75% degli utenti ritiene infatti che sia importante effettuare il back up dei dati del proprio smartphone su un dispositivo esterno. Tra gli intervistati, il 31% è molto preoccupato di perdere le proprie foto e i propri video; il 71% vorrebbe che il backup fosse più semplice e richiedesse meno tempo. Mentre l’84% dichiara di caricare lo smartphone almeno una volta al giorno, la stessa percentuale di intervistati - l’84% - esegue il backup dello smartphone su un dispositivo esterno meno di una volta al giorno.

Fino ad ora non era possibile eseguire in modo semplice il backup locale e automatico di foto e video durante la ricarica wireless. Grazie a SanDisk iXpand Wireless Charger ora gli utenti posizionano un telefono con tecnologia Qi sulla base per caricare il dispositivo ed eseguire il backup automatico di foto, video e contatti, senza preoccuparsi mai più di perdere i propri contenuti.

Con una capacità fino a 256GB, iXpand Wireless Charger dispone di ampio spazio per salvare automaticamente foto, video in alta risoluzione e contatti. Gli utenti possono liberare in tutta semplicità e sicurezza la memoria interna del proprio telefono grazie all’app iXpand Wireless Charger, poiché le foto vengono salvate alla massima risoluzione.

Il caricatore consente di creare più profili personali di backup, così da essere condiviso con tutta la famiglia. È dotato di un alimentatore ad alta efficienza con un cavo di 180 cm per una ricarica wireless rapida a 10W; comprende inoltre un sistema di identificazione di oggetti estranei, la protezione da sovraccarico e la funzione di adaptive charging. SanDisk iXpand Wireless Charger è in grado di effettuare la ricarica anche in presenza di cover dello smartphone fino a 3 mm di spessore.