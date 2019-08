Prestazioni HTML elevate con l’accelerazione di VIA ed Ekioh

La partnership tra VIA Technologies e Ekioh permette di accelerare in ambito industriale le prestazioni delle soluzioni browser Ekioh su piattaforme embedded VIA.

Inizialmente incentrata sulla gamma di browser per sistemi embedded basati su WebKit di Ekioh e su VIA SOM-6X80, la collaborazione include tutti gli strumenti e le tecnologie necessarie per consentire ai clienti di VIA di sviluppare soluzioni innovative in modo rapido e con meno risorse tecnologiche.

Richard Brown, Vice-President of International Marketing, VIA Technologies, Inc

Il nostro team di ingegneri ha scelto il browser per sistemi embedded basato su WebKit di Ekioh dopo averlo confrontato con diversi prodotti concorrenti. L'accelerazione per HTML5 fornita dalla GPU si adatta perfettamente a soluzioni HMI Panel e Industrial Automation, utilizzando in modo efficiente le risorse tecnologiche disponibili e differenziando le soluzioni di Ekioh e VIA dalla concorrenza.