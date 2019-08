LIVIA rileva il 100% di Fujitsu Technology Solutions Italy

Fujitsu e LIVIA Group hanno annunciato la firma di un accordo per l’acquisizione del 100% delle quote di Fujitsu Technology Solutions Italy SpA.

L’annuncio avviene nel solco della nuova strategia di Fujitsu in numerose nazioni, compresa l’Italia. La scelta di diventare una azienda totalmente channel-centric ha l’obbiettivo di migliorare le performance operative e di accelerare la crescita del business.

Fujitsu Technology Solutions Italy è una delle società leader del settore ICT in Italia, con una ampia gamma di soluzioni e tecnologie, sia per il settore pubblico che privato. Secondo i termini dell’accordo, la società diventerà distributore esclusivo di Fujitsu Technology Solutions e local service provider per il mercato italiano.

Per garantire una transizione senza intoppi, i clienti continueranno ad avere accesso alle risorse computazionali, ai server e agli storage senza alcuna interruzione di servizio.

Si prevede che l’operazione venga completata entro gli inizi di settembre. Entrambe le parti hanno convenuto di non rivelare i termini economici dell’accordo.