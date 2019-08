IObit Uninstaller, arriva la release 9 per rimuovere i software

IObit ha lanciato sul mercato IObit Uninstaller 9, che utilizza nuove tecnologie per rendere più completa la disinstallazione dei programmi.

Inoltre, molte funzionalità avanzate aiuteranno gli utenti di Windows a rimuovere facilmente qualsiasi programma indesiderato con la migliore esperienza utente.

Monitor Installazioni è una delle nuovissime funzioni fornite da IObit Uninstaller 9. Nella nuova versione, la funzione Monitor Installazioni è in grado di rilevare e registrare tutte le modifiche apportate al sistema mentre un programma viene installato su Windows. Pertanto, tutte le modifiche al sistema possono essere ripristinate completamente per assicurarsi che non ci siano file spazzatura rimanenti quando un programma non è più desiderato. Un'altra nuovissima funzionalità è Integrità Software. È una soluzione ad un clic per ripulire gli avanzi rimanenti dalle disinstallazioni precedenti, rimuovere i plugin dannosi o basati su annunci, nonché per analizzare e aggiornare software obsoleti.

La funzionalità Integrità Software garantisce un PC pulito e una navigazione sicura e riduce i rischi per la sicurezza che potrebbero essere causati da software obsoleti.

Inoltre, IObit Uninstaller 9 elenca le app di Windows con le valutazioni degli utenti da Microsoft Store, che consente di controllare semplicemente se vale la pena conservare l'app o meno. Oltre a queste nuove funzioni, IObit Uninstaller 9 migliora il motore di scansione per rilevare rapidamente gli avanzi non necessari. Per di più, il database dei plugin dannosi è stato notevolmente ampliato di oltre il 50% per rendere l'esperienza di navigazione sicura e fluida.