Dell svela i nuovi OptiPlex 7070 Ultra e 7071 Tower

Dell lancia il nuovo OptiPlex 7070 Ultra, il primo del suo genere. il PC è integrato nello stand del monitor, per offrire l’ingombro più ridotto al mondo.

Grazie alla nuova proposta di Dell, i clienti potranno contare sulla più flessibile soluzione desktop disponibile.

Dave Lincoln, vice president of Fixed Computing, Dell

Gli IT Leader stanno confrontandosi con la pressione per la riduzione dei costi, e nel contempo la necessità di fornire ai dipendenti la flessibilità e la liberta di lavorare nel modo per loro più produttivo. Sempre più organizzazioni stanno rimodulando i propri spazi di lavoro in favore di soluzioni open space, e cercano prodotti che permettano di massimizzare gli spazi sulle scrivanie, così come la produttività e gli investimenti. 35 anni fa, Dell ha rivoluzionato il modo in cui i PC venivano realizzati e veduti nel mondo. Con OptiPlex 7070 Ultra, stiamo nuovamente rivoluzionando il mercato, con una innovativa soluzione desktop invisibile sulla scrivania.

Una ricerca di Dell ha indicato come le organizzazioni apprezzino molto la possibilità di poter aggiornare i propri sistemi. Viene altresì ben considerato l’impatto estetico delle soluzioni all-in-one. Dato che i consumatori tendono ad aggiornare più frequentemente i propri computer che i display, la capacità di aggiornare la piattaforma Ultra indipendentemente dal display porta nuova linfa ai sistemi all-in-one, unendo il meglio di queste soluzioni con i vantaggi dei computer desktop.

Le caratteristiche chiave di OptiPlex 7070 Ultra:

- Possibilità di aggiornare display e PC in modo indipendente

- Il monitor stand include il PC, e garantisce opzioni di sicurezza fisica contro manomissioni

- Configurazione flessibile, ideale per multi-utenti e open space

- Performance e scalabilità adatte ad ogni esigenza. CPU fino a Intel Core vPro i7, 64 Gbtye di RAM , 1 Tbyte SSD NVMe, e 2 Tbyte di hard disk.

Inoltre, OptiPlex 7070 Ultra può pilotare fino a 3 monitor per aumentare la produttività.

Dell ha anche introdotto il nuovo OptiPlex 7071 Tower, ideale per le attività che facciano uso di contenuti in realtà virtuale, come sale conferenza o ambienti di formazione. Con performance top di gamma, molteplici possibilità di espansione e accessori per ogni esigenza, OptiPlex 7071 Tower è perfetto per le più evolute esigenze degli utenti.

Si tratta del più potente OptiPlex mai prodotto, e può essere configurato con CPU Intel Core di nona generazione, inclusi i nuovi i9 a 8 core.