Samsung, disponibile a fine settembre il nuovo Galaxy A30s

Samsung ha annunciato ufficialmente il lancio di Galaxy A30s, con Infinity Display e una batteria a lunga durata. Sarà disponible in Italia a fine settembre.

YeonJeong Kim, Vice President and Head of Innovative Product Planning Group, Mobile Communications Business di Samsung Electronics

Gli smartphone sono una parte essenziale della vita delle persone, connettendole, permettendo loro di condividere le proprie esperienze e di interagire con il mondo e consentendo agli utenti di ottenere il massimo dai dispositivi. Il modo in cui utilizziamo gli smartphone continua a evolversi: per questo puntiamo a una costante innovazione, offrendo alle persone la migliore esperienza mobile possibile. Il nuovo Galaxy A30s unisce prestazioni di livello superiore con caratteristiche essenziali per la vita di tutti i giorni.

Galaxy A30s presenta un nuovo design di grande impatto visivo, con un esclusivo motivo geometrico e un futuristico effetto olografico sul retro. Disponibile in tre nuove colorazioni (Prism Crush Black, Prism Crush White e Prism Crush Green), l’elegante Galaxy A30s è caratterizzato da un look inconfondibile.

Con una batteria a lunga durata da 4.000 mAh con capacità di ricarica rapida e la funzione Game Booster basata sull’intelligenza artificiale, Galaxy A30s assicura le migliori esperienze di gioco in mobilità senza doversi preoccupare del consumo energetico.

Galaxy A30s è dotato di una tripla fotocamera posteriore: una fotocamera principale da 25 MP migliorata, una fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP e una nuova fotocamera di profondità da 5 MP. Grazie alla funzione Messa a Fuoco Live sulla fotocamera di profondità da 5 MP, ora Galaxy A30s consente di applicare effetti di sfocatura di qualità professionale e creare ritratti più dinamici in modo semplice e rapido, per catturare in modo istantaneo lo spirito di ogni momento. Con le funzioni intelligenti della fotocamera di Galaxy A30s, come Rilevamento Difetti e Ottimizzatore Scena, scattare l’immagine perfetta è veramente facile.

Galaxy A30s è dotato di un lettore di impronte digitali nello schermo per proteggere i contenuti degli utenti in modo più semplice e intuitivo, senza compromettere il design.

Galaxy A30s è perfettamente connesso all’ecosistema Galaxy e permette di sfruttare una gamma completa di servizi, come Samsung Health, Samsung Pay , Samsung Knox e molto altro ancora.