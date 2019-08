Wiko, ecco gli smartphone compagni perfetti per gli studenti

Wiko propone tre ‘compagni’ perfetti per un rientro in classe all’insegna della tecnologia. Y80, View3 e View3 Pro offrono tutte le funzionalità più richieste.

Con ampio display HD+ da 5,99”, Y80 di Wiko offre un'esperienza immersiva per visualizzare al meglio tutti i contenuti, testi, foto e video. Y80 è dotato di doppia fotocamera da 13MP + 2MP e di fotocamera frontale con flash da 5MP per scattare l’irrinunciabile selfie del primo giorno di scuola.

La tecnologia Face Unlock permette inoltre il riconoscimento del volto per la massima protezione dello smartphone. Non sarà più necessario nascondere il segno di sblocco: la privacy del vostro smartphone è garantita. Grazie alla batteria da 4000 mAh in grado di garantire oltre una giornata di autonomia, i ragazzi non avranno più scuse per non rispondere alla mamma che chiama per sapere se sono arrivati a casa ‘sani e salvi’.

Display full screen oltre i 6” e prestazioni elevate sono solo alcune delle caratteristiche dei nuovi View3 Pro e View3 di Wiko, che accompagneranno gli studenti più grandi ed esigenti nel back to school. Grazie alle 3 fotocamere posteriori, View3 e View3 Pro offrono il triplo delle possibilità di effettuare scatti “a prova di like” e se si vuole realizzare un’unica foto con tutti i compagni di classe è possibile utilizzare la fotocamera con obiettivo ultra-grandangolare da 13MP, che amplia la visione fino a 120° FOV. La potente batteria da 4000 mAh, che garantisce fino a 2 giorni di autonomia certificata , non si tira indietro di fronte agli utilizzi più estremi e li accompagna anche in gita. Lo spazio per archiviare appunti, file e tutto quello che può servire per prepararsi a interrogazioni e compiti in classe non manca: grazie infatti alla Micro SD card è possibile espandere la memoria fino a 256GB.