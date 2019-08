Panasonic i-PRO tutela la privacy delle strutture scolastiche

Panasonic propone le videocamere i-PRO Extreme per tutelare la privacy degli ospiti delle strutture scolastiche e socio sanitarie in totale sicurezza.

A maggio 2019 è diventato legge l’emendamento del decreto legge Sblocca Cantieri, approvato in Commissioni Lavori Pubblici e Ambiente al Senato, che prevede la creazione di un fondo per finanziare l’installazione di sistemi di video sorveglianza a circuito chiuso negli asili e nelle strutture socio sanitarie. L’installazione, che avverrà all’interno di ambienti che ospitano minori e soggetti con disabilità, dovrà ovviamente essere gestista nel pieno rispetto dei principi della protezione dei dati raccolti.

Panasonic, da sempre attenta al delicato tema della tutela dei dati, ha sviluppato una gamma di videocamere per soddisfare le esigenze delle organizzazioni che dovranno adottare i sistemi di videosorveglianza: ottima visibilità e massima tutela della privacy dei soggetti ripresi.

Le nuove telecamere minidome Full HD WV-S3131L della serie i-PRO Extreme dotate di LED integrati e H.265 Smart Coding sono la soluzione ideale per un’installazione in contesti in cui la priorità è la privacy, grazie al supporto della crittografia completa dei dati in streaming e alla conformità agli standard FIPS 140-2 di livello 1.

Le telecamere i-PRO Extreme Full HD WV-S3131L garantiscono anche una visibilità eccellente grazie all’IA (Intelligent Auto) che permette di regolare le impostazioni in tempo reale basandosi sui movimenti e sui cambiamenti percepiti nell’ambiente circostante.