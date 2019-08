Citrix ottiene la certificazione Red Hat OpenShift Operator

Citrix ADC ha ottenuto la Red Hat OpenShift Operator Certification. Questo favorisce sviluppo, testing e distribuzione di applicazioni in ambienti Kubernetes.

I Citrix ADC sono compatibili con le piattaforme Red Hat tra cui Red Hat OpenShift, e lo stack completo è supportato da Red Hat e dai partner.

Mihir Maniar, Vice President of Product Management, Networking di Citrix

Viviamo in un mondo in cui le applicazioni sono tutto e le organizzazioni IT devono creare ambienti moderni in cui possono distribuirle in modo agile e flessibile mantenendo la scalabilità, sicurezza e affidabilità dei loro sistemi. Con la nostra certificazione Red Hat OpenShift Operator, stiamo aumentando le possibilità dei nostri clienti di fare questo.

Citrix ADC è una soluzione di bilanciamento dei carichi e distribuzione di app software-centrica progettata per offrire un’esperienza digitale di alta qualità per applicazioni web, tradizionali e cloud-native, indipendentemente da dove siano ospitate. La soluzione può essere installata on-premise e su tutte le piattaforme cloud, tra cui: Amazon Web Services (EKS), Google Cloud Platform (GKE), Microsoft Azure (AKS). Red Hat OpenShift Operator Certification è un passo successivo all’acquisizione della Red Hat Container Certification da parte di Citrix e rinnova il suo impegno a supportare le tecnologie emergenti di Red Hat.

Tra I vantaggi di installare gli stack Citrix nativi cloud per ambienti Kubernetes ricordiamo:

- Flessibilità: L’IT può scegliere tra una vasta gamma di Citrix ADC, tra cui piattaforme containerizzate ad alte performance (CPX), soluzioni basate su macchine virtuali (VPX), processi Linux bare-metal (BLX) o appliance MPX e/o SDX già esistenti.

- Consistenza applicativa: con la stessa base di codice per tutte le opzioni di Citrix ADC, l’IT può ottenere consistenza operazionale per tutti I tipi di workload applicativi.

- Migrazione facile: le applicazioni monolitiche possono velocemente e facilmente migrare ad altre app basate su microservizi con supporto multiprotocollo inclusi TCP, TCP-SSL, UDP, HTTP/S.

- Migliore visibilità e insight: da un’unica piattaforma di gestione di Citrix ADM (Application delivery management), l’IT può ottenere visibilità end-to-end e gli insights necessari per distribuire app basate su microservizi, ricevere feedback immediate ed effettuare il troubleshooting su eventuali problemi a livello di esperienza utente.