Nvidia e VMware, servizi GPU per accelerare il cloud

Nvidia e VMware hanno annunciato l'intenzione di offrire servizi GPU accelerati per VMware Cloud on AWS per alimentare le applicazioni moderne.

Questi servizi permetteranno ai clienti di migrare senza soluzione di continuità le applicazioni e i container basati su VMware vSphere verso il cloud, dove potranno essere modernizzati per sfruttare le applicazioni di elaborazione ad alte prestazioni, machine learning, analisi dei dati ed elaborazione video.

Sempre più aziende stanno applicando tecnologie di intelligenza artificiale per differenziare e migliorare i propri processi e le proprie offerte. Le aziende stanno rapidamente adottando l’AI e implementando nuove strategie di intelligenza artificiale che richiedono computer potenti per creare modelli predittivi a partire da petabyte di dati aziendali. In tutti i settori, le aziende stanno implementando applicazioni di machine learning quali il riconoscimento di immagini e voce, la modellazione finanziaria avanzata e l'elaborazione del linguaggio naturale utilizzando reti neurali che si affidano alle GPU NVIDIA per un training più rapido e inferenze in tempo reale. Inoltre, VMware ha recentemente acquisito Bitfusion, che le consente di rendere disponibili in modo efficiente le capacità delle GPU per l'AI e i carichi di lavoro di machine learning all'interno dell'azienda.

Grazie a questa partnership, i clienti di VMware Cloud on AWS avranno accesso a un nuovo servizio cloud altamente scalabile e sicuro costituito da istanze bare metal di Amazon EC2 che saranno accelerate dalle GPU Nvidia T4 e dal nuovo software Nvidia Virtual Compute Server (vComputeServer).

Jensen Huang, fondatore e CEO di Nvidia

Dall'intelligenza operativa all'intelligenza artificiale, le aziende si affidano al computing accelerato dalle GPU per fare previsioni rapide e precise che abbiano un impatto diretto sui loro profitti. Insieme a VMware, stiamo progettando l'infrastruttura GPU più avanzata del settore per promuovere l'innovazione in tutta l'azienda, dalla virtualizzazione, al cloud ibrido, alla nuova disaggregazione dei data center Bitfusion di VMware.

Pat Gelsinger, CEO di VMware

I nostri clienti stanno scegliendo il valore di VMware Cloud on AWS per accelerare la migrazione e la modernizzazione delle applicazioni business-critical. Grazie alle innovazioni guidate da partnership con leader del settore come Nvidia e AWS, offriremo i migliori servizi di accelerazione GPU per i workload più intensivi e le applicazioni moderne attraverso il cloud ibrido.

Una volta che questi servizi saranno disponibili, le aziende saranno in grado di sfruttare una piattaforma hybrid cloud di grado enterprise per accelerare la modernizzazione delle applicazioni. Saranno in grado di unificare il deployment, la migrazione e le operations su un'infrastruttura VMware coerente dal data center al cloud AWS a supporto della maggior parte dei carichi di lavoro ad alta intensità di calcolo, inclusi AI, machine learning e data analytics. I vantaggi includeranno:

- Portabilità senza soluzione di continuità: I clienti saranno in grado di spostare i carichi di lavoro basati sul software Nvidia vComputeServer e sulle GPU con un solo clic e senza tempi di inattività, utilizzando VMware HCX. In questo modo i clienti avranno più scelta e flessibilità per eseguire la formazione e l'inferenza nel cloud o on-premise.

- Infrastruttura Elastic AWS: Grazie alla possibilità di scalare automaticamente VMware Cloud su cluster AWS, accelerati da Nvidia T4, gli amministratori saranno in grado di ampliare o ridurre gli ambienti di training disponibili a seconda delle esigenze dei propri data scientist.

- Elaborazione accelerata per le applicazioni moderne: Le GPU Nvidia T4 sono dotate di Tensor Cores per accelerare i workflow di inferenza di deep learning. Quando questi sono combinati con il software vComputeServer per la virtualizzazione delle GPU, le aziende hanno la flessibilità di eseguire carichi di lavoro accelerati dalle GPU come l'intelligenza artificiale, il machine learning e l'analisi dei dati in ambienti di virtualizzazione per migliorare la sicurezza, l'utilizzo e la gestibilità.

- Infrastruttura e operazioni ibride coerenti nel cloud ibrido: Con VMware Cloud on AWS, le organizzazioni possono stabilire un'infrastruttura e operazioni coerenti in tutto il cloud ibrido, sfruttando gli standard VMware vSphere, vSAN e NSX come base per la modernizzazione delle applicazioni business-critical. Gli operatori IT saranno in grado di gestire i carichi di lavoro accelerati da GPU all'interno di vCenter, oltre ai carichi di lavoro accelerati da GPU eseguiti su vSphere on-premise.

- Pipeline di analytics e data science end-to-end senza soluzione di continuità: La GPU per data center Nvidia T4 sovralimenta i server mainstream e accelera le tecniche di data science usando NVIDIA RAPIDS, una raccolta di librerie di accelerazione GPU Nvidia per la data science che include il deep learning, il machine learning e l'analisi dei dati.