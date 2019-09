SAP nominata leader per le piattaforme di Digital Experience

SAP è stata nominata Leader nell’analisi The Forrester Wave: Digital Experience Platforms, Q3 2019, che ha preso in esame 10 piattaforme di Digital Experience.

Il report, che ha coinvolto e analizzato le piattaforme dei principali player di mercato, ha evidenziato come l’insieme delle soluzioni SAP C/4HANA riunisce i cloud dei processi marketing, servizi, vendite, commerce e della gestione dei dati dei clienti di un’impresa sotto un unico leader e organizzazione.

Alex Atzberger, president SAP Customer Experience

Il riconoscimento di Leader nelle piattaforme di digital experience (DXP) conferma la bontà della nostra strategia e degli investimenti per aiutare i clienti nell’era dell’Experience Economy. SAP C/4HANA aiuta le aziende ad ascoltare i loro clienti, a capire le loro intenzioni e ad agire per creare customer experience uniche in ambito vendite, servizi, marketing e commerce.

Nell’era dell’Experience Economy, le aziende devono fornire delle esperienze coinvolgenti e degne di fiducia ai propri partner, dipendenti e clienti, in ogni fase del loro customer journey. Per gestire e offrire queste esperienze in modo costante, le imprese hanno bisogno dei giusti dati e della corretta piattaforma per trasformare le esperienze in cambiamenti operativi.

SAP aiuta le aziende a mettere al centro del loro business una vista univoca del cliente, approvata dal cliente stesso, collegando un “viaggio” in precedenza frammentato sui diversi canali con l’obiettivo di fornire una miglior customer experience. In questo senso SAP continua a rispondere alle esigenze dei clienti con investimenti mirati per far evolvere di conseguenza la propria offerta DXP.