Acronis Cyber Services rafforza la protezione delle imprese

Acronis ha annunciato il lancio di Acronis Cyber Services, una soluzione per le organizzazioni che semplifica l'accesso a servizi di valutazione dei rischi.

Acronis Cyber Services consente alle organizzazioni di rafforzare la propria protezione informatica con una combinazione di servizi destinati alla valutazione dei rischi di sicurezza e delle vulnerabilità, test di penetrazione, reattività alle emergenze e formazione alla consapevolezza personalizzata in base ai ruoli degli utenti.

Serguei “SB” Beloussov, fondatore e CEO di Acronis

Considerata la costante evoluzione delle minacce informatiche, le aziende devono pianificare la propria sicurezza e la formazione del personale in modo proattivo. Tuttavia, una formazione incentrata sulle capacità di valutazione, sui migliori approcci e sulla consapevolezza è stata finora un'attività troppo costosa e complessa, alla portata solo delle grandi aziende. Con il lancio di Acronis Cyber Services, le soluzioni di protezione informatica di livello enterprise diventano più accessibili, e ogni azienda può affidarsi a una sicurezza digitale semplice, efficiente, sicura e oggi imprescindibile.

In Acronis Cyber Services si combinano servizi ottimizzati forniti dai più capaci esperti in sicurezza informatica. Nello specifico, l'offerta propone:

- Acronis Security Assessment Services, per mettere alla prova la sicurezza aziendale con test di penetrazione e scansione della vulnerabilità, consentendo alle organizzazioni di identificare i rischi che corrono i dati critici, comprendere come ridurre le problematiche di sicurezza complesse del mondo reale e prepararsi a implementare i criteri di sicurezza più adatti alle tecnologie, al personale e ai processi aziendali.

- Acronis Security Awareness Training, una modalità di formazione grazie alla quale dipendenti e personale IT acquisiscono informazioni sugli approcci più innovativi in materia di sicurezza, mentre i dirigenti comprendono come riconoscere gli attacchi di phishing, in special modo quelli più recenti e personalizzati per colpire proprio il livello manageriale. Le organizzazioni che operano nel rispetto di conformità e direttive specifiche, come ad esempio il GDPR, possono inoltre trarre vantaggio da moduli di formazione incentrati sulla compliance normativa.

- Acronis Incident Response Service, che consente di comporre un piano di livello enterprise, con termini e condizioni pre-negoziate in grado di ottimizzare la reattività in caso di violazione della sicurezza. Nel complesso, questi servizi migliorano la capacità dell'azienda di tornare prontamente operativa, mantenere la conformità ai requisiti normativi, raccogliere prove per eventuali richieste legali future e per gestire, se necessario, eventuali danni di reputazione.

La suite di servizi rafforza la capacità di Acronis di offrire una protezione informatica completa, rendendo disponibili i cinque vettori della sicurezza informatica: salvaguardia, accessibilità, privacy, autenticità e sicurezza (SAPAS).

Grazie all’approccio completo e alle soluzioni semplici, sicure ed efficaci che lo compongono, Acronis aiuta i team IT aziendali a superare le molteplici sfide odierne, tra cui crescenti complessità, minacce alla sicurezza e costi.

Acronis Cyber Services consente ai service provider di inserire nella propria offerta servizi di prima qualità, tramite un unico contratto sottoscritto con un vendor di fiducia quale è Acronis, invece che con numerosi vendor diversi.

La nuova offerta consente anche l'ottimizzazione dei processi MSP. Aiutando i clienti aziendali a formare i propri dipendenti affinché prevengano le violazioni, ad esempio, un MSP riesce a ridurre il numero di ticket di assistenza da supportare, migliorando efficienza e redditività.