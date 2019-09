Epson premiata ai DataMaster Lab Print Awards 2019

Epson dimostra sul campo la sostenibilità dei suoi prodotti: ai DataMaster Lab Print Awards nove modelli vincono in tre categorie di multifunzione verdi.

Con nove multifunzione vincitori in tre categorie Green MFP ai DataMaster Lab Print Awards 2019, Epson continua a rafforzare la sua posizione di azienda impegnata nella realizzazione di prodotti sostenibili dal punto di vista ambientale.

I DataMaster Lab Print Awards premiano i multifunzione A4 e A3 con i Green Awards, che vengono assegnati alle macchine che hanno il minor impatto ambientale complessivo. Produzione, distribuzione e design sono tutti fattori considerati per la selezione dei vincitori.

Luca Cassani, CSR Manager di Epson Italia

La circolarità è al centro del nostro processo di progettazione e sviluppo, garantendo un ciclo di vita a basso impatto ambientale per tutti i nostri prodotti. Questi premi ne sono la prova e siamo lieti che il risultato dei nostri sforzi sia stato riconosciuto da DataMaster Lab.

Oltre ai nove riconoscimenti Green, Epson ha ottenuto anche tre vittorie nella categoria "miglior tempo di uscita della prima pagina" con i modelli A3 a colori da 20-29 ppm; inoltre due prodotti sono stati premiati come eccellenti nella categoria "copiatrici da ufficio più facili da usare", sezione A3 a colori da 50 ppm e oltre.

I modelli Epson che si sono aggiudicati i premi nelle rispettive categorie sono i seguenti:

Premi MFP verdi

- Multifunzione a colori A3, 20-29 ppm

Vincitore: Epson WF-C869RD3TWFC

Vincitore: Epson WF-C869RDTWF

Vincitore: Epson WF-C869RDTWFC

- Multifunzione a colori A3, 50 ppm e oltre

Vincitore: Epson WF-C17590

Vincitore: Epson WF-C20590

- Multifunzione a colori A4, 20-29 ppm

Vincitore: Epson WF-C5710DWF

Vincitore: Epson WF-C5790DWF

Vincitore: Epson WF-C579RD2TWF

Vincitore: Epson WF-C579RDTWF

Best First Copy Out Time Awards

- Multifunzione a colori A3, 20-29 ppm

Vincitore: Epson WF-C869RD3TWFC

Vincitore: Epson WF-C869RDTWF

Vincitore: Epson WF-C869RDTWFC

Copiatrici da ufficio più facili da usare

- Multifunzione a colori A3, 50 ppm e oltre

- Eccellente: Epson WF-C17590

- Eccellente: Epson WF-C20590