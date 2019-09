A settembre arriva in Italia il Liferay EMEA Partner Summit

Liferay EMEA Partner Summit è un evento promosso da Liferay e si terrà a Milano la seconda settimana di settembre. Tanti i temi e gli argomenti che verranno trattati.

Il 10 e 11 settembre torna l’appuntamento annuale del Liferay EMEA Partner Summer e l’evento sarà l’occasione per un confronto tra Liferay e il suo ecosistema internazionale di partner, sull’evoluzione tecnologica e di mercato nel mondo delle esperienze digitali e delle relazioni con il cliente.

L’evento di Milano sarà l’occasione per incontrare partner italiani e internazionali per una riflessione utile sulle esigenze del mercato in evoluzione, per incrementare ulteriormente le opportunità di business e agevolare l’azione. Nel corso delle due giornate Liferay avrà modo di aggiornare gli operatori di canale sulle strategie in atto e sulle nuove iniziative previste, per continuare a guidare l’innovazione e garantire sempre tecnologie all’avanguardia che soddisfino le necessità delle imprese italiane. Saranno previste anche sessioni demo tecniche e interattive di approfondimento delle funzionalità delle ultime soluzioni proposte.

Andrea Diazzi, Business Development Manager per l'Italia di Liferay

La scelta di Milano come sede per l’EMEA Partner Summit di quest’anno arriva a sottolineare gli ottimi risultati che stiamo registrando su questo mercato e di cui siamo molto soddisfatti. Il Summit sarà l’occasione per un aggiornamento sulle necessità in evoluzione dei clienti nei differenti mercati e sui metodi e le strategie per fornire risposte e soluzioni tempestive e sempre più efficaci.

Azienda produttrice di software finalizzato alla creazione di esperienze digitali enterprise su web, mobile e dispositivi collegati, Liferay basa principalmente la propria attività sulla collaborazione con il canale. Si tratta di un solido ecosistema, che a livello globale conta oltre 250 partner, 10 dei quali attivi in Italia, e che include differenti tipologie di integratori, dai più specializzati di nicchia fino a organizzazioni più grandi che offrono expertise tecnica e di business.

Queste realtà aderiscono al Liferay Partner Program, il programma disegnato per fornire linee guida, supporto e utili strumenti di business a partner strutturati su tre categorie – Platinum, Gold e Silver. Il programma ha l’obiettivo di consolidare le relazioni, tramite un continuo confronto e riscontro ricevuto dai partner, in modo da sviluppare risposte e tecnologie adeguate a rispondere alle differenti esigenze del mercato.

Liferay mette a disposizione strumenti e competenze sviluppati per raggiungere nuovi clienti, ampliare i ritorni economici e le opportunità di business tramite la piattaforma di esperienza digitale DXP, oggi disponibile nella versione 7.2. Sul portale dedicato i partner hanno accesso a politiche di prezzo, fondi a supporto dello sviluppo del business, opportunità di co-marketing, supporto alla vendita, formazione tecnica e molto altro.