Qlik premia le aziende che si trasformano con i dati

L’occasione è stata data da Qlik durante l’Attunity LIVE e le categorie premiate sono state Trasformazione Digitale, Cloud Innovation e Strategie Data-driven. Divisione di Qlink, Attunity ha annunciato i vincitori dei premi durante Attunity LIVE, tenutosi al Mercedes Benz World di Londra.

Il percorso di ogni azienda verso l’approccio data-driven è unico ed è stato il tema fondamentale di Attunity LIVE. I riconoscimenti hanno voluto celebrare i modi diversi e innovativi che i clienti e i partner di Attunity utilizzano i dati per trasformare la propria attività e fornire risultati di business più efficaci.

Ted Orme, Head of Data Integration Strategy for EMEA at Qlik

I nostri clienti di tutti i settori hanno raccolto la sfida di trasformare i dati in una risorsa e hanno apportato modifiche al modo in cui forniscono analytics e utilizzano i dati come risorsa chiave per cambiare la cultura e, in definitiva, promuovere il valore aziendale. Questi premi riflettono i successi ottenuti dai nostri clienti e il modo in cui Attunity ha permesso alla loro visione di prendere vita.

Vincitori dell’Attunity LIVE 2019:

-Digital Transformation - Axa: questa categoria riconosce l’azienda che incarna pienamente ciò che significa abbracciare la trasformazione digitale adottando un approccio basato sui dati. La storia di AXA mostra come una strategia di analytics dei dati in tempo reale ben implementata favorisca l'innovazione, aumenti l'agilità aziendale, migliori il time-to-market e l'esperienza del cliente.

-Cloud and Innovation - Aegon: Attunity vede la combinazione di una strategia cloud-first e una moderna analisi dei dati come una delle principali tendenze del settore. Questo premio riflette il percorso intrapreso da Aegon oltre tre anni fa per massimizzare i vantaggi di una prima strategia cloud e diventare un'organizzazione basata sui dati.

-Microsoft Partner Project - Aggreko: la partnership di Attunity con Microsoft apporta una vasta gamma di esperienza e competenze alla propria community, e Microsoft svolge un ruolo essenziale nella missione di Attunity per aiutare i clienti a vedere, coinvolgere e comprendere i propri dati. Aggreko, uno dei principali clienti globali nel settore dell'energia, ha vinto questo premio grazie all'accesso in tempo reale all'azienda per ottenere intuizioni, azioni e conoscenze attraverso una strategia basata su cloud e dati.