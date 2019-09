Si amplia la partnership Equinix - VMware per il cloud ibrido

Prosegue la collaborazione tra Equinix e VMware per accelerare le trasformazioni del cloud ibrido basato su Cloud on Dell EMC all’interno della piattaforma Equinix. Come servizio cloud completamente gestito, VMware Cloud on Dell EMC combina la semplicità, l’agilità e il risparmio del cloud pubblico con la sicurezza, il controllo e le prestazioni di un’infrastruttura on-premise.

Pat Gelsinger, Ceo, VMware

La rapida adozione da parte del settore di architetture cloud ibride per le infrastrutture IT aziendali sta consentendo livelli di agilità, sicurezza e disponibilità più elevati che mai. Equinix e VMware sono partner da diversi anni, al servizio della maggior parte dei clienti comuni Global 2000. La nostra nuova partnership ampliata consentirà ai nostri clienti comuni di ottenere i benefici delle funzionalità aziendali di Equinix e della soluzione VMware Cloud su Dell EMC di livello mondiale. Siamo entusiasti di lavorare con Equinix per offrire soluzioni cloud ibride che accelerano la trasformazione digitale dei nostri clienti.

Charles Meyers, Ceo, Equinix

Lavorando insieme per offrire servizi di cloud ibrido, Equinix e VMware non vedono l’ora di gettare le basi digitali per le trasformazioni aziendali in un mondo cloud-first. Insieme a VMware, stiamo reinventando le infrastrutture cloud ibride basate sul rivoluzionario servizio VMware Cloud on Dell EMC per soddisfare i requisiti di sicurezza, prestazioni e disponibilità. I clienti saranno presto in grado di combinare la tecnologia di calcolo, di rete e di storage di VMware con la forza della nostra piattaforma di interconnessione globale, rendendo il multicloud ibrido una realtà per le aziende digitali”.

Con il servizio di interconnessione Equinix Cloud Exchange Fabric (ECX Fabric) sulla piattaforma Equinix, le aziende possono ora sfruttare la connettività multicloud privata e sicura e implementare rapidamente infrastrutture cloud ibride. Sfruttando anche la potenza dei ricchi ecosistemi digitali situati in Equinix, le aziende possono ottenere ulteriormente valore grazie all’accesso a migliaia di nuovi potenziali partner globali con cui possono interconnettersi tramite ECX Fabric. Grazie alla partnership ampliata, VMware supporterà Equinix come fornitore globale di colocation per VMware Cloud on Dell EMC, combinando sistemi e storage leader del settore con un’innovazione all’avanguardia in infrastrutture cloud ibride.

Equinix e VMware lavorano insieme dal 2013 per abilitare infrastrutture cloud ibride, aiutando le aziende Global 2000 ad affrontare il crescente volume e la complessità dei carichi di lavoro e dei dati delle applicazioni. Questa collaborazione ampliata aiuterà ulteriormente i clienti a semplificare le complesse implementazioni multicloud ibride e ad accelerare la loro trasformazione digitale nelle implementazioni di cloud pubblico e at the edge. Per consentire implementazioni di cloud ibrido per le aziende che utilizzano AWS Direct Connect, nell’agosto 2018 Equinix ha collaborato con VMware per offrire connettività privata a VMware Cloud on AWS tramite AWS Direct Connect nei data center Equinix IBX a livello globale.

ECX Fabric è un servizio di interconnessione on-demand SDN-enabled, che aiuta a soddisfare le esigenze di trasformazione digitale delle imprese di oggi, consentendo a qualsiasi azienda di connettersi tra la propria infrastruttura distribuita e l’infrastruttura distribuita di qualsiasi altra azienda, compresi i più grandi network service provider e cloud provider del mondo, sulla piattaforma Equinix.