Barracuda, sale il fatturato delle soluzioni email protection

Buone performance nel primo trimestre dell’anno fiscale 2020 per Barracuda, grazie anche alle soluzioni come Sentinel, cresciute del 440% anno su anno, ed Essentials. Infatti Barracuda Networks ha registrato un fatturato generato dalle soluzioni di email protection per l’anno fiscale 2019 di 200 milioni (fatturato ARR) di dollari e l’accelerazione della crescita del business legato a Sentinel, la tecnologia avanzata Barracuda che sfrutta l’integrazione API per proteggere le aziende da minacce quali spear phishing, account takeover, business email compromise e frodi online. L’email protection è un importante vettore di crescita anche nel mercato dei servizi gestiti. Barracuda MSP, la business unit dedicata ai Managed Service Provider, ha visto crescere del 122% il fatturato ricorrente per l’email protection nel primo trimestre dell’anno fiscale 2020. Per Barracuda Essentials gli ordini sono cresciuti del 46% anno su anno.

Dall’altra parte le condizioni di mercato sono un fattore significativo nella crescita della domanda di protezione email, visto che le minacce continuano a proliferare, con un impatto sulle aziende di ogni dimensione. Un report Barracuda rivela che l’82% dei professionisti IT intervistati ha dovuto affrontare attacchi email negli ultimi 12 mesi; il 74% ammette che tali attacchi hanno un impatto diretto sul business sotto forma di minore produttività (48%), downtime (36%), danni alla reputazione del team IT (28%), costi di ripristino (20%).

BJ Jenkins, Ceo di Barracuda

Siamo fieri della continua crescita delle soluzioni per la protezione delle email. La nostra pipeline di prodotto è solida e ci permette di offrire ai clienti una protezione email che va oltre il gateway per garantire la sicurezza di utenti e organizzazioni. Continueremo a espandere il nostro portfolio con soluzioni complete e di semplice utilizzo per proteggere gli utenti da attacchi mirati basati sul social engineering come i business email compromise e l’account takeover.

Qualche numero

- Clienti: Barracuda serve oltre 65.000 clienti in tutto il mondo. Tra i nuovi clienti figurano DL chemicals, Stad Oostende, Raetsheren van Orden B.V., Cancer Research UK Cambridge Institute and Fischer Automobile.

- Mailbox: Barracuda Sentinel monitora e protegge oltre 2 milioni di mailbox Office 365.

- Email protection: business unit MSP.

- Il fatturato annuale ricorrente (AAR) per la business unit MSP dedicata all’email protection è cresciuto del 122% anno su anno nel primo trimestre dell’anno fiscale 2020.

- La componente del portfolio MSP email protection a più rapida crescita è Security Awareness Training, con una crescita sequenziale AAR del 22% nel maggio 2019.

- Nel febbraio 2019 Barracuda ha acquisito Managed Workplace, un tool di monitoraggio remoto per la sicurezza, ampliando ulteriormente l’offerta di soluzioni dedicate agli MSP.

- Nel giugno 2019 è stata rilasciata un’integrazione aggiornata che utilizza Microsoft Graph API per offrire visibilità su utenti, mailbox, livelli di accesso Office 365 e altre informazioni per una gestione più semplice e completa.



Le innovazioni più recenti

- Total Email Protection: offerto con un unico SKU semplice da acquistare, implementare e usare, questo bundle comprende Barracuda Essentials, Barracuda Sentinel e Barracuda PhishLine per la protezione da frodi, business email compromise e account takeover.

- Forensics and Incident Response: disponibile per i clienti Barracuda Total Email Protection, la soluzione automatizza la reazione agli incidenti con diverse opzioni di risposta e aiutando le organizzazioni ad affrontare il problema in modo rapido e proattivo.

- Protezione dal phishing integrata: grazie all’integrazione API con Forensics and Incident Response i clienti di Barracuda Total Email Protection hanno ora una protezione più completa dai due più diffusi vettori di minacce: l’email e il web. I link a domini pericolosi ricevuti via email possono essere riconosciuti e bloccati automaticamente per tutti gli utenti, mentre la protezione dal DNS phishing che sfrutta Barracuda Content Shield garantisce una risposta unificata agli attacchi più avanzati.