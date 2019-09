Da Citrix la soluzione Desktop as-a-Service per Microsoft

Citrix lancia l’offerta cloud-hosted Managed Desktops che permette alle aziende di fornire applicazioni e desktop basati su Windows dal cloud a qualsiasi dispositivo. Come quasi tutto nel mondo digitale, anche i desktop sono diventati virtuali. E quindi la nuova soluzione Citrix permetterà di distribuire in modo semplice e veloce le app e i desktop Windows da Azure e permetterà di lavorare da ovunque, in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo.

Semplice, flessibile, conveniente

Grazie a Citrix Managed Desktops, gli amministratori possono semplificare le loro operazioni di ogni giorno e in particolare:

- Fornire velocemente desktop a utenti interni ed esterni, tra cui anche lavoratori stagionali o a contratto, permettendo loro di accedere in modo sicuro alle risorse aziendali;

- scalare rapidamente i desktop virtuali per andare incontro a possibili cambiamenti della richiesta, come per esempio l’arrivo massiccio di nuovi dipendenti in seguito a una fusione o un’acquisizione;

- integrare facilmente i desktop virtuali in hosting su Azure con Active Directory on premise e altre risorse aziendali;

- installare e gestire in modo efficiente carichi di lavoro in diverse aree geografiche per assicurare che app e desktop siano il più possibile vicine agli utenti finali e ottimizzare performance e esperienza utente.

Disponibile dal 26 agosto e acquistabile su base mensile o comunque a termine, Citrix Managed Desktops offre tutti i benefici di una soluzione tradizionale di distribuzione delle app firmata Citrix insieme al deployment semplificato e a costi più bassi associati all’utilizzo dei servizi cloud di Microsoft Azure e può essere usata per supportare e estendere il valore di Citrix Virtual Apps and Desktops e delle soluzioni Worksace in tutta l’azienda.

Forte di un’interfaccia utente incorporata multi-tenant, i partner di Citrix possono costruire servizi personalizzati direttamente on top di Citrix Managed Desktops, creando valore aggiunto in diversi mercati verticali.

Carisa Stringer, Senior Director, Product Marketing, Desktop e Applications Group presso Citrix

Oggi il lavoro non è confinato in uno spazio fisico o sui dispositivi tradizionali. È possibile lavorare in qualsiasi momento e su dispositivi che vanno dai PC ai laptop, dai telefoni ai tablet fino agli orology. Con Citrix Managed Desktops le aziende possono offrire facilmente e velocemente ai propri dipendenti l’accesso ai loro desktop individuali e a tutte le applicazioni e risorse aziendali di cui hanno bisogno per svolgere al meglio il loro lavoro.