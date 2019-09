Netgear propone una sicurezza a 360° per la smart home

Lo sviluppo dell’IoT prevede “strumenti” a partire dalla videosorveglianza e dalle serrature intelligenti, che vanno protetti con attenzione. La proposta di Netgear.

Il numero di dispositivi IoT presenti nelle abitazioni è in continua crescita: si stima che raddoppieranno nel 2020. Se da un lato porteranno a un ulteriore miglioramento della vita delle persone, grazie a tecnologie smart sempre più veloci e connesse, dall’altro al loro aumentare sono correlati anche i rischi legati alla sicurezza dei propri dati e non solo.

Netgear ha evidenziato che alcuni dispositivi che sembrano sicuri, in realtà, possono diventare il mezzo attraverso cui i criminali informatici, possono insinuarsi nelle nostre vite accedendo ai nostri dati, incluse le foto.

Ad esempio, un attacco a un baby monitor permette all’hacker addirittura di ascoltare le conversazioni; una videocamera di sorveglianza infettata fa sì che il criminale informatico veda all’interno dell’abitazione. Ma il proprietario di un dispositivo infetto non è l’unico a rischiare. I device oggetto di attacco hacker fanno generalmente parte di una rete composta da diversi dispositivi compromessi (botnet) che possono essere forzati dal criminale e spinti a inviare spam, diffondere virus o lanciare attacchi DDoS senza che il proprietario ne sia al corrente.

La maggior parte delle persone, ad oggi, utilizza antivirus gratuiti che però forniscono una copertura piuttosto limitata e spesso non in grado di individuare i virus presenti.

Questo sviluppo tecnologico continuo nel settore della domotica richiede quindi un’attenta e costante gestione della sicurezza dei propri dispositivi e, soprattutto, l’adozione di sistemi di sicurezza informatica avanzati.

La soluzione Armor by Bitdefender

Netgear ha recentemente integrato nei propri prodotti Armor by Bitdefender uno straordinario sistema per la sicurezza informatica che garantisce la protezione da virus, malware, password rubate, furto d’identità e attacco hacker, di tutti i dispositivi connessi a Internet dalla propria rete domestica, sia che essi si trovino all’interno della casa sia in mobilità.

La particolarità di questo sistema di sicurezza avanzato sta sicuramente nel fatto che, a differenza di altre soluzioni anti-malware che offrono protezione solo per i dispositivi Android, iOS, Windows e Mac, protegge in sicurezza di tutta la rete. Questo significa che non si limita a proteggere il singolo dispositivo ma, essendo installato direttamente sul router, tutta la rete e di conseguenza tutte le telecamere di videosorveglianza, baby monitor o smart speaker e tutti i dispositivi collegati alla rete domestica, rendendoli di fatto sicuri. Ogni volta che Armor by Bitdefender rileva una minaccia o un dispositivo sconosciuto si collega alla rete, invia una notifica istantanea sul telefono.

Un’altra caratteristica distintiva è sicuramente quella di avere la possibilità di proteggere i propri dispositivi anche quando questi non si trovano all’interno delle mura domestiche, una soluzione importante considerato che smartphone e dispositivi mobile stanno diventando sempre più dei “portafogli elettronici” dove vengono conservate informazioni e dati sensibili, come l’accesso alle banche online.

Armor by Bitdefender assicura:

-protezione da minacce su rete domestica di tutti i dispositivi connessi alla rete, compresi i dispositivi domestici intelligenti; Armor blocca attivamente i siti e le applicazioni malevoli conosciuti e avvisa l’utente, con notifiche istantanee, ogni volta che qualcuno visita siti web che potrebbero provare a truffare, infettare o rubare informazioni personali.

-protezione dei dispositivi lontano da casa; gli smartphone e computer con installato Netgear Armor, saranno protetti anche se non collegati alla rete domestica;

rilevamento avanzato delle minacce;

-scansioni regolari della vulnerabilità di tutti i dispositivi collegati alla rete domestica;

-protezione dai furti di dati anche sui dispositivi mobile; in caso di smarrimento, grazie a Netgear Armor by Bitdefender, l’utente potrà localizzare, bloccare e cancellare da remoto i dati sullo smartphone o sul computer.