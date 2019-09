Qualys crea il Global IT Asset Discovery & Inventory

Qualys lancia l’app gratuita Global IT Asset Discovery and Inventory che consente alle aziende di avere piena visibilità di tutti i dispositivi e in tutti gli ambienti. La nuova applicazione di Qualys copre infatti tutti gli ambienti: on-premise, endpoint, container multi-cloud, OT e IoT.

Jim Reavis, Ceo e co-fondatore della Cloud Security Alliance

Come autorità riconosciuta in tutto il mondo in materia di best practice su sicurezza cloud, da sempre sosteniamo i cambiamenti strategici delle policy volti a migliorare la sicurezza dell’ecosistema informatico globale. Il principio della massima visibilità delle risorse IT è un prerequisito fondamentale per migliorare la postura di sicurezza e consigliamo questa filosofia rivoluzionaria ai nostri oltre 95.000 iscritti. Qualys Global IT Asset Discovery and Inventory è una app scalabile e semplice da utilizzare, che offre alla nostra comunità una visibilità del 100% in tempo reale dei loro ambienti ibridi globali.

Con Global IT Asset Discovery è possibile:

- Creare in modo automatico un inventario aggiornato in tempo reale delle risorse note e sconosciute per l’intero ambiente IT. Le risorse possono essere on-premise, endpoint, multi-cloud, mobile, container, dispositivi OT (Operational Technology) e IoT.

- Classificare, normalizzare e categorizzare automaticamente le risorse per garantire dati chiari e precisi, affidabili e coerenti. Informazioni dettagliate e approfondite sulle risorse assicurano una visibilità granulare sul sistema, sui servizi, sul software installato, sulla rete e sugli utenti.

- Effettuare ricerche tra milioni di risorse e avere piena visibilità di tutti i dispositivi in pochi secondi.

- Rilevare immediatamente i dispositivi che si collegano alle reti dell'azienda grazie alla nostra tecnologia di analisi passiva. Quando viene rilevato un dispositivo sconosciuto, gli utenti possono installare un agent Qualys - di soli 3 MB e che si aggiorna automaticamente - per trasformarlo in un dispositivo gestito o avviare un’analisi di vulnerabilità.

Inoltre grazie a una serie di nuove funzionalità saranno anche resi disponibili, tramite abbonamenti a pagamento, informazioni sul ciclo di vita di software e hardware e sulle licenze; possibilità di contrassegnare le risorse più critiche a livello business; nuovi workflow operativi; sincronizzazione degli asset con il database di gestione delle configurazioni (CMDB) di ServiceNow; abilità nel mettere automaticamente in quarantena i dispositivi sconosciuti o noti che non sono conformi o che sono stati violati.

Eddie Dynes, Information Security and Compliance dell’Aeroporto London Gatwick

Aver reso l'app Global IT Asset Discovery and Inventory disponibile a titolo gratuito è un’ottima notizia per l’intero settore della sicurezza. La app permette alle aziende di visualizzare velocemente e in tempo reale le risposte a domande importanti come: ‘Quali PC, notebook e aree dell'azienda sono più esposte a rischi di attacco? Quali sistemi non vengono aggiornati tempestivamente?.

Christopher Kissel, Direttore Ricerche, Prodotti di sicurezza di IDC

La maggior parte delle persone pensa che la rete sia una risorsa statica. Tuttavia, nuovi tipi di dispositivi, carichi di lavoro transitori e accesso da parte di ospiti o collaboratori esterni rendono di fatto la rete fluida. In qualsiasi momento, il 15-20% della rete non è visibile né gestita. La soluzione Qualys IT Asset and Discovery risponde a queste dinamiche e si posiziona come estensione logica dell'attività di Qualys di valutazione della vulnerabilità dei dispositivi. Il fatto che questa soluzione venga offerta come servizio gratuito rappresenta un vantaggio enorme.