Wi-Fi 6 Day, Qualcomm svela le piattaforme Networking Pro

In occasione del Wi-Fi 6 Day di San Francisco, Qualcomm ha annunciato le 4 piattaforme Networking Pro per una più innovativa esperienza di connettività per Wi-Fi 6. La serie – articolata in 1200, 800, 600 e 400 – si distingue per formato, ampiezza applicativa ed esigenze di calcolo. Le piattaforme sfruttano l’architettura e l’approccio unici di Qualcomm verso Wi-Fi 6 e sono progettate per reti densamente congestionate, abilitando l’utilizzo di centinaia di device senza inficiare la user experience e mantenendo performace di alto livello.

Nick Kucharewski, Vice President and General Manager, Wireless Infrastructure And Networking, Qualcomm Technologies, Inc

Il Wi-Fi 6 è una rivisitazione trasformazionale di come funziona il Wi-Fi, un passo in avanti che arriva insieme al 5G ed è progettato per soddisfare la crescita esponenziale di device connessi. Le piattaforme della serie Qualcomm Networking Pro alzano il livello di capacità di gestione del crescente numero di device connessi, la variazione e la complessità dei dati che essi necessitano e la generale qualità dell’esperienza di connettività che essi offrono.

L’evoluzione nella connettività wireless

Nel corso del Wi-Fi 6 Day l’azienda ha inoltre confermato il momentum del Wi-Fi 6 all’interno di molteplici segmenti di prodotti chiave, tra cui mobile, computing e auto annunciando il supporto a nuove importanti caratteristiche e dettagliando la propria crescita nell’ambito dei design Wi-Fi 6 con aggiornamenti a livello globale sulle tempistiche di adozione delle funzionalità chiave, invitando i propri clienti a condividere insight circa il valore di questa tecnologia per gli utenti. Insieme all’annuncio di quattro nuove piattaforme networking per il Wi-Fi 6, l’azienda ha formalizzato una visione end-to-end e un approccio tecnologico differenziato, pensati per supportare l’espansione dell’impatto globale del Wi-Fi 6 e per inaugurare un’era di connettività in cui Wi-Fi 6 e 5G lavorino insieme per far fronte alla necessità di offrire connettività superiore a dozzine, centinaia e migliaia di device connessi simultaneamente.