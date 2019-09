Lauren Vaccarello è il nuovo Chief Marketing Officer Takend

Talend come new Chief Marketing Officer ha volute puntare su Lauren Vaccarello, grazie anche alla sua lunga esperienza nel mondo del settore delle soluzioni SaaS. Vaccarello porta in Talend una significativa esperienza marketing nel settore SaaS e vanta una riconosciuta capacità nel sostenere la crescita del business di alcune delle aziende SaaS in più rapida espansione della Silicon Valley grazie all'attivazione di moderne campagne di marketing digitale, branding e di demand generation.

Mike Tuchen, CEO di Talend

Sono lieto che Lauren Vaccarello entri in Talend in qualità di CMO", Lauren è una persona dinamica con una profonda conoscenza del mercato software e vanta comprovate capacità nell'aiutare le imprese nel settore SaaS ad aumentare i ricavi, mantenere e far crescere la loro base clienti attraverso tecniche di marketing all'avanguardia. Il business Talend sta crescendo in tutto il mondo e lavoreremo insieme a lei per continuare la nostra espansione.

Laurent Vaccarello, Chief Marketing Officer Takend

Senza dubbio, i dati sono diventati l'asset più critico per ogni azienda. Affinché i dati siano utili, tuttavia, devono essere affidabili e disponibili tempestivamente ed è questo il valore che le soluzioni di integrazione e integrità di Talend possono fornire in modo unico. Sono entusiasta far parte di una realtà così grande e di aiutare a mostrare il potenziale e il valore dell'offerta Talend a una più ampia gamma di clienti in tutto il mondo.

La nomina di Vaccarello arriva in un contesto di rapida evoluzione del business di Talend basato sull'offerta in cloud. Le soluzioni SaaS messe a disposizione da Talend Cloud rappresentano il 36% dei risultati finanziari raggiunti nel primo trimestre del 2019 e crescono di oltre il 100% su base annua per undici trimestri consecutivi. Vaccarello sarà responsabile di guidare l'organizzazione di marketing dell'azienda e la strategia di branding.

In precedenza Vaccarello ha ricoperto il ruolo di Vice Presidente Marketing di Box, di marketing esecutivo presso AdRoll e Salesforce. Riconosciuta come esperta di marketing digitale in ambito B2B, Vaccarello ha scritto due libri leader del settore, "Complete B2B Online Marketing" e "The Retargeting Playbook". È stata anche insignita di numerosi premi per il suo lavoro, tra cui "Top 50 Women in Revenue" e "Most Influential Women in Business" del San Francisco Business Times.