Toshiba N300 e X300, storage con capacità sino a 16 TByte

Toshiba svela a IFA 2019 gli hard disk da 16 TByte helium-sealed N300 NAS e X300 Performance Hard Drive; modelli ad alta capacità per differenti impieghi.

I top di gamma offrono una capacità superiore del 14% rispetto ai modelli da 14 TByte e inoltre, raddoppiano la dimensione del buffer, passando da 256 MByte a 512 MByte.

Le serie N300 e X300 da 16 TByte, grazie al design a elio a 9 piatti, offrono maggiore densità di memorizzazione con un consumo di energia inferiore. La tecnologia a saldatura laser di Toshiba Group e la progettazione del case mantengono l’elio perfettamente sigillato nel drive da 3,5” standard del settore.

Larry Martinez-Palomo, General Manager della Business Unit HDD di Toshiba Electronics Europe GmbH

Grazie al nostro design avanzato helium-sealed, le serie N300 e X300 da 16TB di Toshiba offrono una maggiore efficienza energetica con nuovi livelli di capacità e densità di storage. L'impegno di Toshiba nell’ampliare lo spazio di archiviazione degli HDD fino a 16 TByte nasce dall’esigenza di soddisfare la domanda di storage in continua evoluzione per applicazioni NAS e per il gaming. Tutto ciò consentirà sia ai gamer che agli utenti NAS di memorizzare in modo efficiente e di accedere a quantità di dati ancora maggiori.

La serie N300 è ideale per applicazioni quali home office, NAS per piccole imprese e archiviazione su cloud privato, con un supporto fino a 8 alloggiamenti per unità drive. Progettata per il funzionamento 24/7, la serie N300 ha un workload fino a 180 TByte di dati l’anno, con velocità a 7.200 rpm e sensori integrati per compensare l’effetto delle vibrazioni di rotazione.

Vuoi saperne di più sugli storage ad alta capacità? Leggi la nostra intervista a Rainer W. Kaese, Senior Manager Business Development Storage Products, Toshiba Electronics Europe.

Progettata per PC e workstation desktop, la serie X300 offre velocità a 7.200 rpm e tecnologie di stabilizzazione delle unità per una maggiore affidabilità. Grazie alla tecnologia Dynamic Cache di Toshiba Group ottimizza l’allocazione della cache durante la lettura e la scrittura per garantire elevate prestazioni in tempo reale.

La serie N300 NAS include una garanzia di 3 anni, mentre l’X300 una da 2 anni.

I modelli N300 e X300 da 16 TByte saranno disponibili nel quarto trimestre del 2019.