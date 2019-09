Smau Milano mette in scena l’open innovation

Smau Milano, rappresenta l’occasione per vedere da vicino l’eccellenza delle soluzioni open e la freschezza e la dinamicità del mondo delle startup.

Dopo il successo della passata edizione, la 56ma edizione di Smau porterà sotto i riflettori il tema dell’innovazione aperta. Ogni giorno saranno in evidenza eventi dedicati Smau si conferma come luogo ideale per l’incontro fra aziende e startup, dove le buone pratiche fanno scuola.

A Fieramilanocity si parlerà di futuro e innovazione con l’Italy Open Innovation Outlook 2020 (22 ottobre), seguito dall’Osservatorio Open Innovation e Corporate Venture Capital (24 ottobre). Si toccheranno con mano, poi, i successi dell’Open Innovation con gli esempi presentati nell’evento Open Italy (23 ottobre). Un momento dedicato alle esperienze di grandi corporate, affiancato dai Premi Innovazione Smau consegnati nell’arco dei tre giorni.

Pierantonio Macola, Presidente di Smau

Smau si conferma il luogo ideale per confrontarsi sull’Open Innovation, che rappresenta il giusto approccio per chiunque voglia fare innovazione nella propria azienda, sia essa una grande corporate o una realtà di piccole dimensioni. Siamo orgogliosi di presentare anche quest’anno un programma molto ricco per favorire l’aggiornamento e il business matching di chi partecipa a Smau: qui imprenditori, manager di aziende e delle pubbliche amministrazioni, professionisti, startupper e innovatori trovano le condizioni ideali per incontrarsi e gettare le basi per futuri accordi.

La novità più importante di questa 56ma edizione di Smau Milano è la presentazione del primo Italy Open Innovation Outlook 2020 curato da Mind The Bridge e Smau. Si tratta della prima fotografia complessiva sull’Open Innovation in Italia che restituisce la visione di come le imprese italiane si stiano muovendo, anche con una prospettiva di confronto con gli altri paesi. La survey è ancora in corso e i risultati saranno presentati in anteprima assoluta il 22 ottobre durante l’evento di apertura di Smau.

Mentre il 24 ottobre sarà il giorno della quarta edizione dell’Osservatorio Open Innovation e Corporate Venture Capital promosso da Assolombarda, Italia Startup e Smau. Gli investimenti in startup innovative da parte di aziende consolidate sono in crescita in tutti i settori industriali: nel 2018 l’Osservatorio ha registrato che 7.653 imprese hanno investito in startup (+2.504 in due anni) entrando nel capitale di 2.329 startup innovative. L’edizione 2019 sarà l’occasione di vedere l’andamento di questo trend.

Il 23 ottobre, infatti, sarà presentato l’Assintel Report 2020, la ricerca sul mercato ICT e digitale in Italia, realizzato da Assintel, insieme alla società di ricerca indipendente IDC Italia. Nella fase della “multiplied innovation”, la previsione è che gli investimenti aziendali in tecnologie per l’innovazione cresceranno a ritmi dieci volte superiori a quelli per l’informatica tradizionale. Lo scorso anno Assintel ha rilevato che il mercato ICT nel 2018 valeva 30 miliardi di euro con un incremento stimato per il 2019 in un +1,6%.

Nelle giornate del 22 e 23 ottobre Italia RestartsUp proporrà un programma serratissimo di incontri di matching one-to-one, dove le startup avranno anche la possibilità di presentarsi con speed pitching in lingua inglese a oltre 60 operatori internazionali.

Presenza costante a Smau sono le Regioni con i loro progetti a sostegno dell’ecosistema dell’innovazione dei loro territori, che vedono protagoniste Camere di Commercio o enti per lo sviluppo. Fiore all’occhiello di questi progetti saranno le startup provenienti dai diversi territori. Si sono già chiuse le selezioni per Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Sicilia e Valle d’Aosta, mentre per altri territori le call sono in partenza.

Nei tre giorni di Smau Milano si moltiplicheranno le occasioni di incontro fra chi cerca e chi offre innovazione, attraverso il fitto calendario di Smau Live Show, Startup Safari e tavoli di lavoro tematici.

Ogni Smau Live Show ruota attorno a un tema legato a un settore produttivo. Nella prima parte spazio allo speed pitching delle startup che hanno progetti e prodotti relativi. Nella seconda parte si confrontano sul tema imprese vincitrici del Premio Innovazione, incubatori, stakeholder e player del digital.



Sono, infine, oltre 250 i workshop gratuiti di formazione e aggiornamento, che si terranno durante tutto Smau Milano per chi vuole restare al passo con le innovazioni che interessano il proprio settore.