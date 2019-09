Per la difesa dei dati Axitea presenta Identity Protection

In caso di furti di dati la nuova Identity Protection di Axitea avverte tempestivamente l’interessato, offrendo aiuto per affrontare la situazione nel modo migliore. La soluzione lanciata da Axitea infatti indica quali sono le azioni correttive da intraprendere e aiuta a rimuovere i dati da internet nel caso fossero stati resi pubblici (Public Web) o venduti al mercato nero (Dark Web).

In un mondo sempre più connesso, in cui transazioni con carta di credito e condivisione di informazioni sensibili via internet sono la regola, nessuno ha infatti la certezza che i propri dati, o per meglio dire, la propria identità digitale sia al sicuro. Basti pensare che sono 16 milioni gli italiani già vittime di frodi informatiche, prima fra tutte il furto dei dati.

Nico Paciello, Marketing & Communication Manager di Axitea

I furti di identità sono sempre più frequenti e con il nostro servizio Identity Protection vogliamo contribuire a porre un freno a questo trend. La soluzione consente di mitigare i rischi informatici di privati e aziende. Le informazioni non risiedono solo nei sistemi informativi aziendali, che possono essere anche discretamente protetti, ma il data breach può avvenire su siti di terzi dove si trovano le informazioni. Per questo è necessario uno strumento in grado di generare un alert se le informazioni presenti su siti di terzi sono state violate e rivendute nel dark web.

Identity Protection adotta un approccio olistico che prevede tre fasi di intervento: una di prevenzione, con strumenti che aiutano il cliente ad essere più consapevole delle minacce e a proteggere i propri dati online; una di rilevamento, che assicura un monitoraggio di public web, dark web e social network per individuare rischi di diffusione, compromissione ed esposizione dei dati personali; e una di risoluzione, la cui gestione è affidata ad operatori specializzati che forniscono consulenza e supporto alle vittime di frodi informatiche e furti di identità.

Creata per monitorare dati personali (nominativo, numeri di telefono, indirizzi email…) finanziari (conto in banca, IBAN…) e documenti (carta di identità, passaporto…), Identity Protection copre le esigenze di ogni tipologia di cliente. Una volta sottoscritto il servizio, è sufficiente registrarsi sul portale dedicato e inserire le informazioni che si desidera proteggere. Al resto pensa Axitea, monitorando di continuo internet (Public e Dark Web) alla ricerca di dati associabili al cliente. In caso di corrispondenza, vale a dire se un dato sensibile viene scovato su internet, il sistema invia immediatamente un’e-mail di allerta all’indirizzo indicato in fase di registrazione dall’utente, il quale a questo punto avrà l’opportunità di procedere autonomamente ovvero di richiedere supporto ad Axitea per individuare le corrette contromisure da adottare. In qualsiasi momento, è comunque possibile accedere al proprio profilo per verificare lo stato del monitoraggio ed eventualmente inserire nuove informazioni personali da proteggere.