Connettività ultraveloce con Optima Italia e Open Fiber

Open Fiber e Optima Italia hanno siglato una partnership strategica per portare i servizi ultrabroadband in oltre 7.000 comuni che fanno parte delle “aree bianche”.

La rete FTTH che Open Fiber sta realizzando in gran parte del territorio nazionale, interamente in fibra ottica, consente di offrire servizi di connettività con una velocità fino a 1 Gigabit al secondo (Gbps) e il massimo delle performance in termini di affidabilità e latenza. L’intesa consente a Optima Italia di offrire ai propri clienti servizi di connettività con tecnologia ultrabroadband in zone un tempo in digital divide. L’accordo porta benefici evidenti per l’utenza, a iniziare da una connettività ultraveloce e stabile che permette anche agli abitanti dei centri più piccoli condizioni d’accesso a opportunità finora riservate soltanto alle grandi città.

Francesco Caliendo, Ceo di Optima Italia

Continuiamo a investire per offrire ai nostri clienti servizi di ultima generazione, ma anche per contribuire fattivamente alla digitalizzazione del paese e di quelle aree più indietro rispetto ai centri di dimensioni maggiori. Per questo motivo, siamo particolarmente soddisfatti della partnership con un player innovativo come Open Fiber.

Dalla telemedicina allo smart working, dall’Internet of Things a Industria 4.0, passando per la formazione a distanza e Internet Tv: questi sono solo alcune potenzialità connesse all’innovazione tecnologica offerta da Optima Italia. I servizi di connettività con tecnologia in banda ultra-larga saranno integrati nell’offerta esistente di Optima, che negli ultimi anni si è posizionata sul mercato in modo sempre più distintivo, grazie al pacchetto “Tutto-In-Uno”, che rende più facile la gestione delle utenze (Luce, Gas, Internet, Fisso e Mobile) attraverso una bolletta unica e un canone unico personalizzato sulle esigenze di consumo di ogni singolo cliente.