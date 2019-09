Asus lancia in Italia la limited edition del nuovo Zenfone 6

È disponibile anche sul mercato italiano ZenFone 6 Edition 30, edizione premium del nuovo top di gamma Zenfone 6 di Asus, creata per celebrare i trent’anni dell’azienda. Presentato a maggio, ZenFone 6 è il primo ZenFone privo di notch e dotato di Flip Camera, mentre il nuovo modello ZenFone 6 Edition 30, proposto nella raffinata colorazione Matte Black, presenta un design più esclusivo con un iconico tema a cerchi concentrici ispirati alla filosofia Zen, e il logo Edition 30 in rilievo.

È inoltre equipaggiato con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna per prestazioni ancora più veloci e fluide. Il nuovo dispositivo presenta un processore Qualcomm Snapdragon 855 Mobile Platform e una batteria da 5000mAh che assicura fino a due giorni di utilizzo non-stop.

Dotato di un display NanoEdge a tutto schermo da 6,4 pollici rivestito con Corning Gorilla Glass 6, ZenFone 6 Edition 30 è dotato di Flip Camera con sensore Sony IMX586 da 48MP per la lente principale e una fotocamera secondaria grandangolare (125°) da 13MP. L’unità permette così di creare foto di identica qualità sia per gli scatti anteriori che per quelli posteriori. La Flip Camera di ZenFone 6 Edition 30 è la stessa montata sulla versione standard di ZenFone 6, che ha ottenuto il punteggio DxOMark per i selfie di 98, tra i valori più alti mai registrati.

ZenFone 6 Edition 30 viene venduto con un packaging premium, una VIP card e un periodo di garanzia di ben 30 mesi. Durante il periodo di garanzia, inoltre, coloro che dovessero riscontrare dei problemi con il device, potranno inviarlo in assistenza e ricevere contestualmente uno ZenFone sostitutivo a loro disposizione per tutta la durata della riparazione.