Rilevamento dei bot, Barracuda ha acquistato InfiSecure

La tecnologia di bot mitigation fornita da InfiSecure ha spinto Barracuda ad acquisire la società così da ampliare la protezione dei bot contro le minacce automatizzate.

Tim Jefferson, SVP, Engineering of Data Protection, Network and Application Security di Barracuda Networks

Questa acquisizione strategica rafforza ulteriormente la nostra offerta di sicurezza delle applicazioni e il nostro impegno a fornire application security ai nostri clienti. InfiSecure completa perfettamente la nostra Advanced Bot Protection recentemente annunciata e offrirà funzionalità di nuova generazione alle nostra offerta di WAF-as-a-Service e Web Application Firewall.

InfiSecure è specializzata nel rilevamento e nella mitigazione low-latency di bot avanzati e aggiunge funzionalità alla protezione dei bot recentemente annunciata da Barracuda, che sarà disponibile sia per le piattaforme WAF-as-a-Service sia Web Application Firewall di Barracuda.

Con la continua evoluzione dei bot che simulano con sempre maggiore precisione il comportamento umano, anche le strategie di rilevamento e mitigazione dei bot devono evolvere.

I bot low-and-slow, che richiedono dati lentamente e ruotano spesso gli indirizzi IP, necessitano di tecniche speciali di rilevamento delle impronte digitali per essere individuati. Coniugando la tecnologia di InfiSecure con la serie di dati comportamentali della sua infrastruttura Global Threat Intelligence, Barracuda offrirà potenti funzionalità WAF per combattere tali attacchi.

Ogni applicazione è diversa e ognuna offre opportunità uniche ai bot. Una metodologia generica per l’individuazione dei bot non riesce a indirizzare i bot specifici scritti per le diverse applicazioni. Il livello avanzato di machine learning di InfiSecure fornisce la profilazione automatica di ogni singola applicazione e offre funzionalità di rilevamento e mitigazione dei bot specifiche dell'applicazione a garanzia della massima protezione.