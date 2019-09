Rubrik Andes 5.1: Governance, DR e Continuous Data Protection

Rubrik annuncia la disponibilità di Andes 5.1; la release include soluzioni per classificazione dei dati, DR orchestration e continuous data protection.

L’integrazione con le piattaforme Rubrik Polaris e Rubrik Cloud Data Management è totale. Il sistema permette alle imprese di automatizzare le proprie attività di business compliance, ottenere data mobility in ottica di continuità di business e per una più rapida innovazione, innalzare la produttività dei dipendenti e ottenere risparmi di costi grazie al consolidamento degli strumenti.

Polaris Sonar è una nuova applicazione SaaS mirata a scoprire, classificare ed eseguire report sui dati sensibili presenti nell’intero sistema aziendale, senza necessità di infrastrutture aggiuntive. Sonar affronta il rischio sempre più concreto di sanzioni legate a compliance e violazioni alla data privacy, applicando machine learning per identificare i dati sensibili, come le informazioni che consentono di identificare gli individui (PII), permettendo così alle aziende di comprendere in modo semplice dove risiedono queste tipologie di dati, senza impatto sugli ambienti di produzione. Sfruttando i processi e le installazioni RCDM esistenti, Sonar offre grande semplicità e velocizza il time-to-value.

Polaris AppFlows consente una orchestrazione del D/R nativamente integrata e di straordinaria semplicità per failover/failback, testing e migrazione delle applicazioni dai data center ad Amazon Web Services (AWS). Le aziende possono usare Rubrik per convertire le VM in istanze di Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) su un Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), offrendo valori di RTO nell’ordine dei minuti. Per le applicazioni che operano su AWS, Rubrik offre inoltre protezione cloud-native e ne automatizza il failback, minimizzando i costi di ingresso. Utilizzando una soluzione che unifica backup, replica, DR orchestration e cloud instantation, le aziende possono eliminare soluzioni puntuali diverse, complessità di gestione e costi non necessari.

Rubrik Andes 5.1 offre continuous data protection (CDP) nativa, permettendo di raggiungere valori di RPO vicini allo zero per ambienti VMware. Sfruttando un approccio journal-based, Rubrik offre un flusso continuo di recovery point in modo che le aziende possano ridurre al minimo la perdita di dati in caso di blocco del sistema o attacco ransomware. È sufficiente un clic all’interno delle policy di gestione (SLA domain) per abilitare una protezione continua delle VM più critiche, eliminando la complessità legata all’installazione e alla gestione di ulteriori soluzioni puntuali.

Rubrik Andes 5.1 introduce inoltre miglioramenti mirati a soddisfare le necessità - in continua evoluzione - di ambienti estesi, complessi e sempre più cloud-native.

I clienti che hanno ambienti AWS e Azure di grandi dimensioni possono unificare il loro data management su cloud e data center differenti con la soluzione SaaS Polaris GPS di Rubrik, sotto un’unica console e con un unico set di policy SLA.

I clienti che utilizzano il cloud per l’archiviazione dei dati possono usare uno Smart Data Tiering su Azure per immagazzinare i dati sul livello più economico. Rubrik configura in modo automatico le regole di tiering per organizzare i dati sulla base della frequenza di accesso e del periodo di retention, pemettendo così alle aziende di ottimizzare i costi.

Il supporto Rubrik a funzionalità di accesso di livello enterprise è stato esteso per raggiungere livelli superiori di produttività e sicurezza. Con il supporto SAML Single Sign-On, le organizzazioni possono sfruttare i propri standard di enterprise security inclusa l’autenticazione multi-fattore.

Infine, le aziende che operano in settori particolarmente regolamentati, come i servizi finanziari e la sanità, possono usare la funzionalità di Retention Lock a supporto della compliance WORM per SEC Rule 17°-4(f) e FINRA Rule 4511(c), per evitare che le policy di retention siano ridotte o eliminate.

Rubrik ha rilanciato Rubrik Datos IO come Rubrik Mosaic, rendendolo disponibile nel marketplace di Azure. Rubrik Mosaic 3.1, leader nel mercato del data management NoSQL, protegge ora i Search Index di DataStax, supporta backup e recovery di MongoDB 4.0 con transazioni, offre prestazioni 3 volte superiori su operazioni estese di data protection/recovery e si integra con strumenti DevOps come Ansible e tool di monitoraggio come DataDog e Splunk.