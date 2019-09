Software AG propone ARIS Cloud anche sul marketplace di AWS

Per il business process management Software AG ha annunciato la disponibilità di ARIS Cloud sul marketplace di Amazon Web Services per l’acquisto come soluzione SaaS. ARIS Cloud è un'offerta SaaS completa che i clienti possono utilizzare per eseguire analisi dei processi aziendali semplici e veloci in uno dei principali ambienti cloud, per gestire i loro progetti di trasformazione aziendale e dell’IT. L'edizione ARIS Cloud Advanced può essere ora erogata su AWS Marketplace, un catalogo di software digitale che consente ai clienti AWS di trovare, testare, acquistare e distribuire rapidamente software cloud-based per gestire le proprie attività.

Software AG offre numerosi altri prodotti in container nel marketplace AWS oltre a ARIS Cloud, tra cui ARIS Connect e ARIS Risk & Compliance Manager. L'anno scorso, Software AG è diventata una delle prime aziende a rendere disponibili i propri prodotti sul nuovo AWS Marketplace for Containers e ora sta ampliando la propria offerta per includere soluzioni SaaS.

Marc Vietor, General Manager Business Transformation presso Software AG

Con ARIS Cloud Advanced offriamo una soluzione software professionale ma snella che consente a dipartimenti, process manager, organizzazioni IT e altri stakeholder di un'azienda di avviare rapidamente i loro progetti di ottimizzazione dei processi, in particolare progetti di migrazione da on-premise a cloud. ARIS collega tutti i dipendenti partecipanti e offre un accesso diretto, specifico per ruolo, alla conoscenza dei processi e a tutte le informazioni associate, in un ambiente collaborativo. Con la nostra offerta di AWS Marketplace, ora offriamo a un ampio target di oltre 200.000 clienti attivi di AWS Marketplace un'ulteriore opportunità di utilizzare ARIS Cloud Advanced.

David McCann, Vice President di AWS Marketplace and Catalog Services, Amazon Web Services, Inc

I clienti AWS possono ora eseguire il provisioning di ARIS Cloud Advanced direttamente tramite AWS Marketplace. Spesso i nostri clienti ci dicono quanto sia importante la giusta orchestrazione dei processi per i percorsi cloud e questo è un caso d'uso in cui ARIS Cloud Advanced può essere utile. Il lancio di ARIS Cloud Advanced sul mercato AWS dimostra l'impegno di Software AG nell'aiutare l'innovazione dei clienti. È ora disponibile per i nostri 230.000 clienti in tutto il mondo, che hanno avviato oltre 1 milione di subscription software per innovare più velocemente su AWS.