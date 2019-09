Imaging ai massimi livelli con il proiettore LX-NZ3 di JVC

A fine novembre Jvckenwood presenterà il proiettore 4K/HDR modello LX-NZ3 a marchio JVC che adotta la tecnologia della sorgente luminosa laser BLU-Escent. In grado di riprodurre immagini in alta risoluzione 4K (3840x2160 pixel) con un’elevata luminosità di 3.000lm, il nuovo proiettore JVC è dotato della funzione "Auto Tone Mapping", che consente la visualizzazione di contenuti HDR10 di alta qualità, senza complicate regolazioni. Con LX-NZ3 sarà possibile visualizzare facilmente immagini 4K/HDR in alta definizione a casa propria.

Con l'introduzione di questo prodotto, proposto nei colori bianco e nero, JVC espanderà la gamma dei proiettori compatibili 4K/HDR, con l’obiettivo di soddisfare le crescenti richieste del mercato di schermi di grandi dimensioni e di performance di alto livello.

Tra le caratteristiche principali:

- tecnologia laser con sorgente luminosa "BLU-Escent" che utilizza come fonte di luce un diodo laser blu, con una luminosità di 3.000lm, per una durata di circa 20.000 ore. Grazie all’alta luminosità può essere utilizzato anche in presenza di luce ambientale, come nei salotti di casa e, in funzione dell’aumento del picco luminoso necessario per i contenuti HDR, è possibile riprodurre immagini con una gamma dinamica molto ampia.

-Supporto dei contenuti HDR (High Dynamic Range) che potranno essere proiettati in modo più vivido e dinamico in alta risoluzione. Oltre all'HDR10 adottato per i Blu-ray UHD, viene supportato anche lo standard HLG (Hybrid Log Gamma), utilizzato per le trasmissioni televisive. Il proiettore LX-NZ3 potrà passare automaticamente alla riproduzione migliore in base al segnale rilevato, riproducendo in questo modo la visione dei contenuti HDR senza particolari difficoltà di impostazione.

-Funzione “Auto Tone Mapping" che ottimizza automaticamente le impostazioni in base al contenuto HDR10*1. Combinando questa funzione con l'ottimizzatore HDR installato su alcuni lettori Panasonic UHD-BD, l'immagine HDR ottimale può essere riprodotta indipendentemente dalla presenza delle informazioni nel master.

-Spostamento obiettivo: LX-NZ3 possiede una lente in grado di traslare in un range del +/- 60% verticale e il +/- 23% in orizzontale ed è dotato di uno zoom 1.6x, che consente una distanza di proiezione da 3m a 4.8m per una dimensione dello schermo di 100 pollici .

Questa particolarità permette una facile installazione nei vari ambienti, senza l’utilizzo del keystone, che degrada la qualità dell'immagine mediante una correzione elettrica.

-Il controllo dinamico della sorgente luminosa che permette un'elevata qualità dell'immagine e un contrasto ∞:1.

- Immagini 4K in alta definizione in un prodotto compatto. Con larghezza di 40 cm e profondità di 34 cm, il proiettore è in grado di riprodurre immagini 4K in alta definizione grazie al suo DMD da 0,47”. Può essere installato facilmente senza ingombro su scaffali/tavoli oppure con installazione a soffitto.