Stampare con inchiostro fluorescente? Con Epson SC-F9400H si può

Epson presenta SureColor SC-F9400H e SC-F9400, le due nuove stampanti della linea F in grado di stampare in modo rapido e flessibile su materiali tessili diversi. Epson ha potenziato l’usabilità di questa gamma di soluzioni della serie F, ma ha anche mantenuto molte delle funzionalità chiave dei modelli precedenti, testate e approvate, che permettono così di introdurre innovazioni nel settore e di aumentare le opportunità a disposizione delle aziende.

SC-F9400H offre anche alle aziende la possibilità di stampare con due inchiostri fluorescenti, giallo e rosa, che introducono colori vividi e luminosi nella produzione di abbigliamento sportivo o da lavoro e per articoli alla moda, mentre SC-F9400 rappresenta un’evoluzione della tecnologia di stampa Epson con qualità, produttività e affidabilità ancora maggiori.

Renato Sangalli, Business Manager ProGraphics di Epson Italia

Ancora una volta, ci siamo concentrati sullo sviluppo ulteriore della gamma e l’introduzione di una soluzione a inchiostro fluorescente aggiunge nuovo valore ai nostri prodotti. È la prima volta per noi e siamo convinti di aver realizzato degli inchiostri fluorescenti superiori in termini di luminosità e densità del colore. Ma la novità non sono soltanto le opzioni con inchiostro fluorescente. Abbiamo anche introdotto una selezione più ampia di file EMX, un video di istruzioni e di manutenzione che si avvia con codice QR e tutta una serie di altre funzionalità in grado di semplificare al massimo la configurazione, l’utilizzo e la manutenzione delle stampanti. Siamo certi che la gamma SC-F9400 avrà un effetto positivo sulla bottom line di molte aziende.

Queste le caratteristiche principali delle stampanti SureColor SC-F9400H e SC-F9400, che Epson renderà disponibili da gennaio 2020:

- soluzione a inchiostro fluorescente;

- soluzione con inchiostro sfuso;

- software Epson Edge Print;

- istruzioni fornite in un video attivabile tramite codice QR;

- selezione più ampia di file EMX;

- protezione per la testina di stampa per controllare il flusso dell’aria;

- platen ibrido Flat & Rib per una gestione efficiente dei supporti;

- sistema di rimozione delle fibre e catturapolvere per impedire l’occlusione degli ugelli;

- struttura solida della stampante, controllo automatico della tensione avanzato e correzione automatica dell’inclinazione per l’alimentazione corretta dei supporti;

- illuminazione a LED per rendere visibile la carta;

- facile installazione del supporto.