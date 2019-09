Zebra Technologies coadiuva Celio nella proposta multicanale

Sled reader RFID e computer touch-screen TC51 Android forniti da Zebra verranno utilizzati da Celio per l’evasione degli ordini e per valutare le scorte negli store. Infatti Zebra ha annunciato che Celio, rivenditore specializzato nell’abbigliamento maschile, ha impiegato oltre 750 sled reader RFID RFD8500 e computer touch-screen TC51 Android presso i suoi 720 punti vendita in Europa, per l’ottimizzazione della sua strategia omnichannel: soluzioni performanti per l’evasione ordini così come vantaggiosi strumenti di vendita.

Sylvie Leclercq, Project Manager RFID di Celio

Abbiamo selezionato il modello RFD8500 per la sua performance di lettura RFID che riduce notevolmente le tempistiche di inventario, raggiungendo al contempo un livello ottimale di accuratezza nella valutazione delle scorte. In un contesto come quello del fashion retail sempre più esigente, i dispositivi TC51 non solo offrono un design ergonomico e un’eccellente performance delle applicazioni attive, ma garantiscono soprattutto la longevità del prodotto e il supporto continuo nel tempo, assicurandoci di poter sempre contare in negozio su strumenti costantemente performanti.

Per migliorare la sua proposta omnicanale, Celio mira ad ottenere la massima affidabilità dall’inventario in-store, sfruttando i dati “in tempo reale” per ottimizzare la sua customer experience attraverso il suo attuale servizio store to web, click&collect e altri canali futuri. L’adozione di questa completa soluzione di mobilità RFID ha aiutato Celio ad ottimizzare il suo parco dispositivi in Europa con terminali touch su cui operano tutte le app del negozio. Hub One, storico partner di Zebra, ha integrato e impiegato questa soluzione per diversi scopi quali la ricezione di articoli, il controllo dello stock, la gestione dell’inventario e l’opzione click&collect tramite gli sled reader RFID, i mobile computer touch e l’applicazione cloud NEPAD ID.

L’impiego di questa soluzione RFID aiuta Celio ad ottenere un inventario accurato in tempo reale, attraverso tutti i canali d’acquisto e ne ottimizza il suo tasso di affidabilità d’inventario superando il 98%.

Con questi dispositivi Zebra, i commessi dei punti vendita Celio possono ora completare gli inventari settimanali dei negozi in circa 40 minuti. Grazie a ciò, Celio raggiunge un tasso di affidabilità dei suoi inventari di oltre il 98%, permettendo di ottimizzare le operazioni d’inventario effettuando rifornimenti più efficienti. Inoltre, la soluzione RFID permette una gestione degli articoli completa, dalla ricezione al trasferimento.