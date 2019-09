Proofpoint, le persone al centro di sicurezza e compliance

Proofpoint introduce una serie di innovazioni incentrate sulle persone in tema di sicurezza e compliance, novità trasversali che riguardano tutte le linee di prodotto.

Questi miglioramenti consentono alle aziende di tutto il mondo di stare al passo con un panorama di minacce in continua evoluzione e di proteggere meglio le loro risorse più importanti - le persone - dagli attacchi e dai rischi legati alla compliance.

Proofpoint reinveste circa il 20% del fatturato annuo in ricerca e sviluppo, una delle percentuali più alte del mercato. Inoltre, i numerosi miglioramenti annunciati oggi, incentrati sulle persone, riguarderanno aree critiche, tra cui cloud application security, information protection, deep threat intelligence, compliance, e-mail authentication e formazione del personale.

Ryan Kalember, executive vice president of Cybersecurity Strategy di Proofpoint

Siamo la soluzione più implementata nelle società Fortune 100, Fortune 1000 e Global 2000, e il nostro impegno verso una continua innovazione è uno dei tanti motivi per cui le più grandi aziende del mondo si fidano della nostra efficacia. Se altri vendor stanno restringendo il loro raggio d’azione, Proofpoint continua ad essere leader perché si concentra sul futuro - ed è un futuro incentrato sulle persone. I cybercriminali prendono di mira persone specifiche all'interno delle strutture aziendali, molte delle quali potrebbero non essere già una priorità per i team di sicurezza. Le organizzazioni di tutto il mondo hanno bisogno di una protezione avanzata con controlli adattivi e una formazione eccezionale per fermare gli attacchi persistenti e i rischi di conformità.