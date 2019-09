SAP e Chronicled, la blockchain e l’autenticità dei farmaci

SAP SE avvia una nuova partnership con Chronicled per fornire tecnologia blockchain per il mondo farmaceutico e facilitare la compliance al DSCSA.

Ciò aiuterà le aziende farmaceutiche a conformarsi al Drug Supply Chain Security Act in vigore negli USA.

Con questa collaborazione, la soluzione MediLedger di Chronicled sarà parte integrante di SAP Information Collboration Hub for Life Sciences, contribuendo a garantire la sicurezza e salvaguardia dei pazienti dei clienti SAP nella supply chain farmaceutica.

Jeffery Denton, senior director per la Global Secure Supply Chain presso AmerisourceBergen

In AmerisourceBergen Corporation, ci stiamo impegnando a fondo per garantire la conformità con il DSCSA. La collaborazione con SAP, che ora include la soluzione MediLedger di Chronicled, ci permette di disporre della miglior soluzione possibile per il nostro business. Grazie ai benefici unici derivanti dalla combinazione delle due le soluzioni possiamo assicurare che i nostri pazienti ricevano solo medicinali con prescrizioni autentiche.

SAP Information Collaboration Hub for Life Sciences aiuta a verificare l’autenticità delle confezioni dei medicinali restituite ai distributori all’ingrosso da ospedali e farmacie, che sono poi rivendute ai clienti, come previsto dal DSCSA. La soluzione MediLedger di Chronicled servirà come parte integrante del collaboration hub, assicurando lo scambio di informazioni attraverso un vasto network industriale. Utilizzando la tecnologia blockchain, MediLedger mette a disposizione dei clienti SAP una rete affidabile, sicura e ben distribuita per verificare la correttezza del percorso delle informazioni all’interno del collaboration hub. La capacità di rilevare potenziali prodotti contraffatti migliora la sicurezza dei pazienti.