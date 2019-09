NetApp EF600, storage NVMe per HPC e Analytics

NetApp EF600 è un array NVMe midrange che accelera l'accesso ai dati e consente alle aziende di sviluppare nuove conoscenze per carichi di lavoro mission critical.

Le organizzazioni sono alla ricerca di modi per migliorare la velocità e la reattività delle applicazioni che controllano le loro operazioni aziendali critiche. Poiché le prestazioni delle applicazioni sono un fattore chiave del time-to-market, dei ricavi e della soddisfazione dei clienti, è fondamentale che le aziende operino ai massimi livelli e con la massima efficienza.

L'array NVMe EF600 end-to-end raddoppia le prestazioni degli array all-flash attualmente disponibili che utilizzano il protocollo SCSI (SAS) collegato in serie. NetApp è leader in questa offerta in quanto le aziende continuano a passare al flash. Questa tecnologia consente alle organizzazioni di accelerare la velocità di scrittura IOPS e di lettura/scrittura con un sistema di storage NVMe end-to-end appositamente progettato per carichi di lavoro HPC (High Performance Computing).

Tim Stammers, analista senior, 451 Research

L'industria dello storage sta attualmente passando dal protocollo SAS al protocollo NVMe, che aumenta significativamente la velocità di accesso ai dati. Ma i sistemi di storage convenzionali non sfruttano appieno le prestazioni di NVMe, a causa delle latenze imposte dai loro controller. I sistemi E-Series di NetApp sono stati progettati per affrontare questo problema architetturale e sono già ampiamente utilizzati in applicazioni sensibili alle prestazioni. L'EF600 stabilisce un nuovo livello di prestazioni per la E-Series introducendo il supporto end-to-end per NVMe e dovrebbe essere preso in considerazione dalle organizzazioni IT che cercano storage ad alta velocità per offrire analytics e altre applicazioni data Intensive.

Rob Davis, vicepresidente della tecnologia di storage di Mellanox

NetApp è leader nel supportare i controller di rete Mellanox NVMe-oF sui propri array EF-Series ed E-Series, inclusi NVMe/IB e NVMe/RoCE ora disponibili con l'ultima piattaforma EF600. Non vediamo l'ora di continuare la nostra partnership di innovazione con NetApp per accelerare la transizione del settore verso NVMe-oF.

Robin Huber, vicepresidente e direttore generale di E-Series, NetApp

Ottenere valore e conoscenza in modo rapido e affidabile da una serie di ambienti con workload misti può consentire alle organizzazioni di differenziarsi dalla concorrenza ed accelerare il time-to-market. EF600 aiuta i clienti a sfruttare tutto il valore dei loro dati e a sviluppare rapidamente conoscenze che in precedenza non erano accessibili per carichi di lavoro sensibili alle prestazioni come i database Oracle, le analisi in tempo reale e le applicazioni di calcolo ad alte prestazioni su un file system parallelo ad alte prestazioni BeeGFS.