Gli strumenti di integrazione dati non hanno segreti per Talend

Il Magic Quadrant di Gartner 2019 registra per la quarta volta consecutiva la leadership di Talend grazie alla sua capacità di esecuzione e completezza di visione. Talend infatti è stata nominata ancora una volta da Gartner, leader nel Magic Quadrant for Data Integration Tools 2019.

Mike Tuchen, CEO di Talend

In Talend, siamo orgogliosi di fornire soluzioni avanzate che rispondono immediatamente alle moderne esigenze di integrazione dei dati per progetti di qualsiasi portata. Riceviamo costantemente dai nostri clienti feedback d’apprezzamento relativamente all'approccio unificato di Talend nel risolvere le sfide di integrazione dei dati nei loro ambienti ibridi e multi-cloud.

Secondo Gartner, "Il mercato degli strumenti per l'integrazione dei dati sta tornando a crescere, poiché i nuovi requisiti per l'integrazione ibrida/intercloud, i metadati attivi e la gestione aumentata dei dati impongono un cambiamento delle pratiche esistenti. Questa valutazione relativa a 16 fornitori aiuterà chi si occupa dell'analisi dei dati a fare la scelta migliore per la propria organizzazione”.

Talend ha inoltre ricevuto nel novembre 2018 il riconoscimento Customers’ Choice distinction for Data Integration Tools Software. Talend è stata inclusa nel Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Data Integration Tools report. Secondo il report, "per ottenere il riconoscimento, i fornitori devono avere un prodotto allineato al mercato, una valutazione complessiva di 4,2 o superiore (su 5 stelle) e 50 o più recensioni da parte dei clienti per un anno. Inoltre, le recensioni dei clienti devono essere rappresentative di un ampio mix di clienti aziendali".

Le recensioni che hanno convalidato i Peer Insights appartengono ad un ampio mix di clienti aziendali, e tra i commenti relativi agli strumenti di integrazione dei dati di Talend, è possibile trovare:

CIO, Media Industry

Ampie opzioni di integrazione, interfacce intuitive per le configurazioni, piattaforma solida e stabile. Un'esperienza di implementazione e supporto molto ragionevole.

Consultant, Services Industry

Perfetta integrazione dei dati per soddisfare le esigenze dell'utente finale. La sua natura open source lo porta a distinguersi dagli altri. È facile consigliarlo agli altri.

Talend offre un'unica suite di applicazioni per l'integrazione e l'integrità dei dati con qualità dei dati e governance integrata e pervasiva. Talend risolve alcuni degli aspetti più complessi della catena del valore dei dati, consentendo alle aziende di raccogliere dati tra i sistemi, governarli per garantirne l'uso corretto e in conformità, trasformarli e migliorarne la qualità e condividerli con gli stakeholder interni ed esterni per aiutare più utenti a prendere la decisione giusta in tempo, ogni volta.