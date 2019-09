ESET premiata da Gartner per il secondo anno consecutivo

Anche nel 2019, per il secondo anno consecutivo, ESET è risultata unico Challenger nel Gartner Magic Quadrant per le Piattaforme di Protezione degli Endpoint. L’azienda, infatti, è stata valutata in base alla sua capacità di operare e alla completezza di visione. Secondo il Glossario IT di Gartner: “I Gartner Magic Quadrant offrono istantanee visuali, analisi approfondite e consigli pratici sulla direzione che sta seguendo il mercato, la sua maturità e i suoi partecipanti. I Magic Quadrant confrontano i produttori basandosi sui criteri e metodologie standard di Gartner. Ogni report viene presentato attraverso un grafico del Magic Quadrant che descrive un tipo di mercato utilizzando una matrice bidimensionale che valuta i fornitori in base alla loro completezza di visione e alla capacità di operare nel settore.”

ESET ritiene che l’essere riconosciuto come Challenger per il secondo anno consecutivo conferma la capacità dell’azienda di fornire un prodotto di protezione degli endpoint facile da usare, completo e affidabile e rispecchia la crescente quota di mercato in tutti i segmenti cruciali, dall’ Enterprise all’SMB e al Consumer. ESET è orgogliosa di questo premio perché ritiene rappresenti un ulteriore riconoscimento della qualità del servizio clienti offerto e renda merito alle caratteristiche peculiari dei suoi prodotti, tra cui l’alto tasso di rilevamento e l’ingombro ridotto sul sistema.