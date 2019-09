PFU Emea, le tastiere Topre Realforce arrivano in Europa

Ora anche in Europa, le tastiere Realforce R2 PFU Limited-Edition by Topre full-size e mid-size, progettate in esclusiva per PFU, assicurano prestazioni elevate. Realizzate in Giappone e disponibili in colore nero e avorio, le due nuove tastiere infatti includono una funzionalità di attuazione di tipo capacitivo con Membrana Silenziosa, che consente di incrementare velocità e accuratezza di battitura, garantendo il riscontro tattile silenzioso delle tastiere capacitive Topre.

Questi dispositivi sono progettati per ambienti di lavoro caratterizzati da attività di inserimento dati, per supportare le divisioni finanziarie, IT e i team editoriali a raggiungere i propri obiettivi senza sforzi, assicurando massima precisione nella battitura.

Le tastiere sono dotate anche di full N-Key Rollover, in grado di supportare ogni tipo di sequenza di tasti e assicurare sempre il massimo controllo. Sono resistenti, e ogni switch meccanico principale Topre ha una durata pari a 50 milioni di sequenze. I tasti sono stampati utilizzando un processo di sublimazione che assicura che non sbiadiscano con l’utilizzo e, combinato con la durabilità dei tasti assicura che le tastiere garantiscano un’esperienza di alta qualità, affidabile e di lunga durata.

Le tastiere Realforce offrono anche opzioni di personalizzazione che assicurano alta precisione nelle mansioni quotidiane. Ogni dispositivo è fornito della funzione Actuation Point Changer (APC), per aiutare gli utenti a determinare il percorso di ogni tasto. La dimensione di 1.5 mm permette di aumentare la velocità di battitura del 25% (rispetto ai 2.2 mm standard), mentre i 3 mm consentono un percorso più ampio, che riduce gli errori nella scrittura. Gli utenti potranno scaricare il software dal sito ufficiale di Realforce.

Mike Nelson, Senior Vice President, PFU (Emea) Limited

Le tastiere Topre Realforce nascono dalla grande precisione giapponese nella progettazione, che assicura che tutti i movimenti siano effettuati su misura dell’utente, per un output ancora più efficienteGrande attenzione è dedicata ai dettagli, infatti ogni tastiera Realforce viene assemblata a mano e testata per assicurare che rispetti tutti gli standard. Sappiamo che i clienti desiderano prodotti che non siano solo affidabili e personalizzabili, ma anche che durino nel tempo. È per questo che abbiamo stretto una partnership con Topre Realforce per garantire agli utenti europei di investire in una tastiera che permetta un’esperienza eccellente.

Le tastiere Realforce R2 PFU Limited-Edition by Topre full-size e Realforce R2 PFU Limited Edition by Topre mid-size sono disponibili sullo store Amazon di PFU EMEA in UK, Germania, Francia, Italia e Spagna.